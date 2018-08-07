День рождения Шарлиз Терон: лучшие фотосессии актрисы

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Шарлиз Терон

7 августа свой день рождения отмечает талантливая голливудская актриса Шарлиз Терон

Сегодня свой 43-ый День рождения отмечает американская модель и киноактриса южноафриканского происхождения Шарлиз Терон. Актриса родилась 7 августа 1975,в Бенони, провинция Трансвааль, ЮАР.

Стала известной в конце 1990-х годов благодаря ролям в фильмах «Два дня в долине», «Могучий Джо Янг», «Адвокат дьявола» и «Правила виноделов».

Получив высокие оценки критиков за роль серийной убийцы Эйлин Уорнос в фильме «Монстр» (2003), Шарлиз Терон была удостоена премий «Оскар», «Золотой глобус», премии Гильдии киноактёров США, а также номинирована на премию BAFTA, за «Лучшую женскую роль».

Также она первой из родившихся в Африке была удостоена премии «Оскар» за исполнение главной роли. Впоследствии она была ещё раз номинирована на премии «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и «Премию Гильдии киноактёров США», за «Лучшую женскую роль» в фильме «Северная страна» (2005).

Другие известные фильмы с участием Шарлиз Терон: «Эон Флакс» (2005), «Хэнкок» (2008), «Белоснежка и охотник» (2012), «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015), «Белоснежка и охотник 2» (2016), «Форсаж 8» (2017) и «Взрывная блондинка» (2017).

Шарлиз Терон – не только талантливая актриса но и выдающийся общественный деятель: она всегда считала себя феминисткой, боролась за право женщин распоряжаться собственным телом, являлась активной участницей общества защиты животных PeTA и выступала за легализацию однополых браков.