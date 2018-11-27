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    Шоу-биз

    Украинская певица призналась в однополых сношениях

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    Украинская певица призналась в однополых сношениях

    Звезда шокировала поклонников неожиданным заявлением

    Популярная украинская хип-хоп исполнительница MamaRika (Анастасия Кочетова) призналась что имела опыт однополых отношений. Об этом девушка рассказала в развлекательной программе «Караоке на колесах».

    Несмотря на однополые сексуальные отношения, Кочетова поспешила отметить, что с мужчинами ей нравится больше.

    «С одним мужчиной, с моим. Побезумствовали немножко и достаточно», - сказала она.

    Тем не менее, горячая певица заявила, что во время отношений с другой девушкой «было классно» и рассказала, как ей приходилось покупать интимные игрушки в секс-шопе.

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    Украинская певица призналась в однополых сношениях
    Украинская певица призналась в однополых сношениях
    Украинская певица призналась в однополых сношениях
    Украинская певица призналась в однополых сношениях
    Украинская певица призналась в однополых сношениях
    Украинская певица призналась в однополых сношениях
    Украинская певица призналась в однополых сношениях

    «Ну а как же без помощи современных изобретений? А как? Вы думали, что девочки просто держатся за ручки?» - с улыбкой резюмировала Анастасия.

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