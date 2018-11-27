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    Жизнь

    Украинские знаменитости отреагировали на агрессию РФ в Азовском море

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    Украинские знаменитости отреагировали на агрессию РФ в Азовском море

    Украинские телеведущие и артисты решили поддержать добрым словом в сети украинских моряков, которые попали в плен

    Самым первым, кто прокомментировал сложившуюся ситуацию в Керченском проливе, был лидер «Квартал-95» Владимир Зеленский.  Украинский шоумен записал видеообращение и попросил всех украинцев поддержать моряков.

    Также в сети опубликовал свое видение ситуации фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

    «Украинские ВМС, которые сегодня защищают наши границы в Азовском море, действуют в рамках международного морского права. Но, в первую очередь, они действуют в интересах Украины. Сегодня, как никогда, им нужна наша поддержка. Как моральная, так дипломатическая и политическая. Время быть вместе!», - написал музыкант.

    Ведущая программы «Светская жизнь» Екатерина Осадцая пожелала украинским морякам сил и выдержки.

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    Своебразный пост написал продюсер и участник группы Mozgi Алексей Потапенко (Потап).

    «Выбор между мозгами и золотым батоном очень сложный. Мне хотелось бы взвешенных решений, господа деПотапы», – иронично отметил Потап на своей странице в Instagram.

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    Дочь легендарного Николая Мозгового и музыкальный продюсер Алена Мозговая также не осталась в стороне.

    «Военное положение без объявления войны ... Без разрыва дипотношений, без прекращения торговли и закрытия границ .. Лао Цзы рыдает…», - написала Мозговая в соцсети.

    А Ольга Фреймут решила просто помолиться на своей странице в Instagram за мир в Украине.

    «Боже великий, єдиний! Нам Україну храни, волі і світу промінням ти її осіни», - написала телеведущая в соцсети.

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    В свою очередь украинские «заробитчанки» Ани Лорак и Светлана Лобода продолжают гастролировать на территории РФ и публиковать снимки с концеров. 

    Так, Лобода похвасталась фотографией с концерта в Перми. 

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    А Ани Лорак, Макс Барских и Тая Повалий засветились на церемонии вручения премии «Золотой Граммофон».

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    Украинские знаменитости отреагировали на агрессию РФ в Азовском море
    Украинские знаменитости отреагировали на агрессию РФ в Азовском море
    Украинские знаменитости отреагировали на агрессию РФ в Азовском море

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