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    В США умер знаменитый 20-летний рэпер (фото)

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    Американский рэпер Lil Loaded - В США умер знаменитый 20-летний рэпер (фото)

    Американский рэпер Lil Loaded

    Фото: @lil_loaded

    В ноябре прошлого года Lil Loaded был задержан за убийство друга

    Американский рэпер Lil Loaded умер в возрасте 20 лет через несколько месяцев после того, как его арестовали. Об этом пишет The Sun.

    Официального подтверждения смерти музыканта пока нет, однако фанаты музыканта уже оплакивают его раннюю кончину в соцсетях. Причина смерти Робертсона не указывается.

    В ноябре прошлого года Lil Loaded был задержан за убийство друга. Он застрелил приятеля Халила Уокера из винтовки в штате Техас, США. Позднее статья была переквалифицирована в «убийство по неосторожности», а музыканта отпустили под залог.

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    В США умер знаменитый 20-летний рэпер (фото)
    В США умер знаменитый 20-летний рэпер (фото)
    В США умер знаменитый 20-летний рэпер (фото)
    В США умер знаменитый 20-летний рэпер (фото)
    В США умер знаменитый 20-летний рэпер (фото)
    В США умер знаменитый 20-летний рэпер (фото)
    В США умер знаменитый 20-летний рэпер (фото)
    В США умер знаменитый 20-летний рэпер (фото)
    Фото: @lil_loaded

    Lil Loaded стал известен благодаря своим трекам 6locc 6aby, Gang Unit и Link Up. В его музыке доминирует криминальная тематика, а в клипах демонстрируется оружие.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

    Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

    Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.

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    Теги: знаменитости убийство шоу-бизнес умер
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    В США умер знаменитый 20-летний рэпер (фото)