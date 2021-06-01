В США умер знаменитый 20-летний рэпер (фото)

В ноябре прошлого года Lil Loaded был задержан за убийство друга

Американский рэпер Lil Loaded умер в возрасте 20 лет через несколько месяцев после того, как его арестовали. Об этом пишет The Sun.

Официального подтверждения смерти музыканта пока нет, однако фанаты музыканта уже оплакивают его раннюю кончину в соцсетях. Причина смерти Робертсона не указывается.

В ноябре прошлого года Lil Loaded был задержан за убийство друга. Он застрелил приятеля Халила Уокера из винтовки в штате Техас, США. Позднее статья была переквалифицирована в «убийство по неосторожности», а музыканта отпустили под залог.

Lil Loaded стал известен благодаря своим трекам 6locc 6aby, Gang Unit и Link Up. В его музыке доминирует криминальная тематика, а в клипах демонстрируется оружие.

Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.