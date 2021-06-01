«Страна детей». «Океан Эльзы» и Alyona Alyona записали совместный клип

В самом клипе продемонстрированы дети с Востока страны

«Океан Эльзы» и Alyona Alyona записали совместный клип «Страна детей», приуроченный ко Дню защиты детей. Клип на одноименную песню, которую написал Сергей Жадан, посвятили погибшему школьнику-активисту Даниилу Дидыку и другим детям, пострадавшим от войны.

По словам музыканта, прежде всего он посвящен памяти Даниила Дидыка – юного активиста, который в свои 15 лет стал жертвой теракта в Харькове во время Марша Единства в феврале 2015 года.

Кроме того, клип посвящен также и всем другим детям, которые выросли в эти непростые для страны времена. В том числе и тем, кто на свои глаза увидел все ужасы войны на Донбассе.

«Я видел этих детей и понимаю, что в тех условиях, в которых они выросли – это уже большое испытание. Я считаю, что всем нам, независимо от политических предпочтений, следует помнить, что это наши общие дети», – заявил Святослав Вакарчук.

Он отметил, что именно эти дети будут строить нашу страну, а потому сегодня им нужно помочь, чтобы завтра они могли это сделать.

В самом клипе продемонстрированы дети с Востока страны, которые невольно попали в сам эпицентр российско-украинской войны, что продолжается в нашем государстве.

Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.