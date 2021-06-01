Что известно о красотке, которая тайно вышла замуж за британского премьер-министра (фото)

Кэрри родилась в семье сооснователя газеты Independent Мэтью Саймондса

Когда в 2019 году премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вступал в должность, личность его спутницы Кэрри Саймондс привлекла не меньше внимания, чем сам политик. Впервые за всю историю страны первой леди стала не жена премьера. Меньше чем через два года пара исправила это недоразумение и обвенчалась в кругу самых близких людей.

В конце прошлой недели в СМИ появилась информация, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился на своей девушке Кэрри Саймондс. Спустя сутки офис премьер-министра все-таки подтвердил информацию, опубликовав фото со свадьбы. Так что супругов можно официально поздравить. Вот что известно прессе о первой леди Великобритании.

Кэрри Саймондс, которая, по сообщениям News Sky, взяла фамилию мужа, моложе Джонсона на 24 года — сейчас ей 33 года. Таблоиды об их романе стали писать летом 2018-го — еще до новостей о размолвке Бориса с предыдущей женой Мариной Уилер.

Кэрри родилась в семье сооснователя газеты Independent Мэтью Саймондса и бывшей юристки издания Жозефины Маккафи. Девушка отучилась в Уорикском университете, получив диплом по истории искусств и театра. Впервые Кэрри и Джонсон познакомились в 2012 году — Саймондс работала в штабе политика во время перевыборов мэра Лондона.

Следующие годы карьера Саймондс прошла в командах членов Консервативной партии Великобритании. Однако в 2018 году девушка резко поменяла свое направление деятельности. Она ушла из партии, и с тех пор работает в благотворительных программах по защите Мирового океана, и активно занимается активистской деятельностью в самых разных сферах.

Обручились Саймондс и Джонсон в феврале 2020 года. Спустя пару месяцев, в апреле того же года, у них родился сын Уилфред Лори Николас. Для Кэрри это был первый ребенок, для премьер-министра — шестой.

Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

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Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.