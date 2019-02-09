В Украине начинается отбор конкурсанта для участия в «Евровидении»: все песни участников первого полуфинала



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Жюри национального конкурса в этом году - Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов

Участник, который в этом году будет представлять Украину, выступит в первом полуфинале «Евровидения» в Израиле

Первый тур Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2019» состоится 9 февраля в Киеве. Прямой эфир первого полуфинала Национального отбора начнется в 19:00 на телеканалах UA: Первый и СТБ.

Как известно, в первом туре за право выйти в финал отбора будут соревноваться 8 участников:

Второй полуфинал Нацотбора состоится 16 февраля. Кто из артистов будет представлять Украину на Евровидении в Израиле, станет известно в финале Нацотбора 23 февраля.

В жюри национального конкурса в этом году - Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Ведущий - Сергей Притула.

«Евровидение -2019» состоится в Тель-Авиве. Лозунг конкурса - Dare to Dream (Позволь себе мечтать). В конкурсе примут участие 42 страны.

Участник, который в этом году будет представлять Украину, выступит в первом полуфинале «Евровидения» 14 мая. Второй полуфинал - 16 мая. Финал состоится 18 мая.