В Украине начинается отбор конкурсанта для участия в «Евровидении»: все песни участников первого полуфинала
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Розсилка
Участник, который в этом году будет представлять Украину, выступит в первом полуфинале «Евровидения» в Израиле
Первый тур Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2019» состоится 9 февраля в Киеве. Прямой эфир первого полуфинала Национального отбора начнется в 19:00 на телеканалах UA: Первый и СТБ.
Как известно, в первом туре за право выйти в финал отбора будут соревноваться 8 участников:
1. The Hypnotunez
2. Letay
3. Vera Kekelia
4. ЦеШо
5. Yuko
6. Maruv
7. Brunettes Shoot Blondes
8. Bahroma
Второй полуфинал Нацотбора состоится 16 февраля. Кто из артистов будет представлять Украину на Евровидении в Израиле, станет известно в финале Нацотбора 23 февраля.
В жюри национального конкурса в этом году - Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Ведущий - Сергей Притула.
«Евровидение -2019» состоится в Тель-Авиве. Лозунг конкурса - Dare to Dream (Позволь себе мечтать). В конкурсе примут участие 42 страны.
Участник, который в этом году будет представлять Украину, выступит в первом полуфинале «Евровидения» 14 мая. Второй полуфинал - 16 мая. Финал состоится 18 мая.