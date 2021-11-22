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    Вечер премьер с Екатериной Осадчей. Похудевшая звезда восхитила стройными ножками (фото)

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    Телеведущая Катя Осадчая - Вечер премьер с Екатериной Осадчей. Похудевшая звезда восхитила стройными ножками (фото)
    Телеведущая Катя Осадчая
    instagram.com/kosadcha/

    Звезда оголила декольте и обнажила ноги в шикарном наряде

    Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая вечером в своем Инстаграме опубликовала фото и видео со съемок своей авторской программы «Вечер премьер с Екатериной Осадчей». На снимке и роликах 38-летняя ведущая предстала в голубом платье с открытыми плечами и высоким разрезом, а также в малиновых шляпе и туфлях.

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    Вечер премьер с Екатериной Осадчей. Похудевшая звезда восхитила стройными ножками (фото)
    Вечер премьер с Екатериной Осадчей. Похудевшая звезда восхитила стройными ножками (фото)
    Вечер премьер с Екатериной Осадчей. Похудевшая звезда восхитила стройными ножками (фото)
    instagram.com/kosadcha/

    В подписи к фото и видео Осадчая анонсировала выход своих программ. За час ее пост набрал больше 4 тыс. лайков.

    «Сильно красивая», «Какая вы красивая, сильная женщина», – пишут в комментариях пользователи сети.

    Ранее Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека.

    Так, супруг артистки занимался крупными финансовыми операциями, которые приносили ему огромные деньги. Как Вадим, так и его избранница красиво тратили миллионы, потому что он не жалел средства ни на дорогие подарки для жены, ни на ее сольную карьеру.

    «У меня был дождь из Birkin, бриллиантов и домов, я выходила замуж за очень состоятельного мужчину. И, конечно, тратила его деньги с удовольствием и очень талантливо», – вспомнила певица.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Вечер премьер с Екатериной Осадчей. Похудевшая звезда восхитила стройными ножками (фото)