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    Стоит как большая квартира. Какой подарок Дмитрий Шуров получил на 40-летие

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    Певец Дмитрий Шуров - Стоит как большая квартира. Какой подарок Дмитрий Шуров получил на 40-летие
    Певец Дмитрий Шуров
    instagram.com/dmitry_shurov/

    Артист рассказал о дорогом подарке от жены

    Фронтмен группы Pianoбой Дмитрий Шуров в программе «Светская жизнь» рассказал, как отпраздновал свое 40-летие. Оказывается, жена артиста решила подарить супругу очень дорогой рояль, который стоит как квартира.

    Шуров отметил, что жена презентовала ему роль 1925 года, о котором он очень давно мечтал.

    «Я нашел рояль своей мечты - 1925 года и стоит как небольшая квартира, к сожалению. Нет, уже не небольшая, уже большая», – признался артист.

    Он также рассказал о 18-летнем сыне, который очень хорошо сдал ВНО и поступил на бюджет в университет имени Тараса Шевченко на факультет философии. Хотя изначально они хотели с женой, чтобы сын учился заграницей.

    Шуров также добавил, что у него никогда не было рояля. Дома у него стояло маленькое пианино.

    Ранее Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека.

    Так, супруг артистки занимался крупными финансовыми операциями, которые приносили ему огромные деньги. Как Вадим, так и его избранница красиво тратили миллионы, потому что он не жалел средства ни на дорогие подарки для жены, ни на ее сольную карьеру.

    «У меня был дождь из Birkin, бриллиантов и домов, я выходила замуж за очень состоятельного мужчину. И, конечно, тратила его деньги с удовольствием и очень талантливо», – вспомнила певица.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Стоит как большая квартира. Какой подарок Дмитрий Шуров получил на 40-летие