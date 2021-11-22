Стоит как большая квартира. Какой подарок Дмитрий Шуров получил на 40-летие

Артист рассказал о дорогом подарке от жены

Фронтмен группы Pianoбой Дмитрий Шуров в программе «Светская жизнь» рассказал, как отпраздновал свое 40-летие. Оказывается, жена артиста решила подарить супругу очень дорогой рояль, который стоит как квартира.

Шуров отметил, что жена презентовала ему роль 1925 года, о котором он очень давно мечтал.

«Я нашел рояль своей мечты - 1925 года и стоит как небольшая квартира, к сожалению. Нет, уже не небольшая, уже большая», – признался артист.

Он также рассказал о 18-летнем сыне, который очень хорошо сдал ВНО и поступил на бюджет в университет имени Тараса Шевченко на факультет философии. Хотя изначально они хотели с женой, чтобы сын учился заграницей.

Шуров также добавил, что у него никогда не было рояля. Дома у него стояло маленькое пианино.

Ранее Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека.

Так, супруг артистки занимался крупными финансовыми операциями, которые приносили ему огромные деньги. Как Вадим, так и его избранница красиво тратили миллионы, потому что он не жалел средства ни на дорогие подарки для жены, ни на ее сольную карьеру.

«У меня был дождь из Birkin, бриллиантов и домов, я выходила замуж за очень состоятельного мужчину. И, конечно, тратила его деньги с удовольствием и очень талантливо», – вспомнила певица.