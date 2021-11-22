Телеведущая пожаловалась на жизнь с министром обороны Украины. Что им теперь запрещено

Юлия Зорий поделилась тайнами супружеской жизни

Известная телеведущая и супруга министра обороны Алексея Резникова Юлия Зорий в программе «Светская жизнь» рассказала, что начала изучать внутренний туризм Украины, поскольку вместе с мужем они не могут путешествовать за границу. По своему статусу Резников должен постоянно быть на связи и в быстром доступе.

«Общие поездки где-то за границу, на выходные или в отпуск, нам не светят. Мне было сказано: «Если хочешь (путешествовать, – ред.) сама, то давай, а вместе – нет. Я должна постоянно быть в максимальной доступности», – рассказала Зорий.

Екатерина Осадча также поинтересовалась, изменилось ли отношение к Юлии на работе в связи с должностью мужчины. По словам женщины, ничего не изменилось: «Те, кто хейтил, так и продолжают это делать, а те, кто воспринимали с пониманием, так и продолжают это делать».

Ранее Юлия Зорий впервые рассказала о знакомстве и жизни с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Звезда пожаловалась, что ее часто упрекают разницей в возрасте между влюбленными, которая составляет 22 года.

Также телеведущая рассказала, что вокруг их романа часто ходили грязные слухи, а бывшие знакомые и даже члены семьи Алексея подозревали ее в меркантильности. С родными любимого она нашла общий язык, поэтому сейчас ведущая дружит с детьми министра и считает их своей семьей, а сплетников исключила из окружения.