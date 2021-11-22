Kyivstoner стал отцом. Рэпер показал первые фото малыша

Kyivstoner показал первые фото сына

Украинский рэпер и блогер Kyivstoner (Альберт Васильев) в своем Инстаграме опубликовал первые фото новорожденного сына.

На опубликованных снимках 29-летний экс-участник группы «Грибы» держит в руках ребенка сидя на кушетке.

«Rookie», – коротко подписал фото артист.

В комментариях рэпера поздравили звезды российского шоу-бизнеса (Kyivstoner – частый гость в стране-агрессоре). В частности, в комментариях засветились Тимур Батрутдинов, Гарик Харламов, Максим Галкин и другие.

instagram.com/kyivstoner/

Ранее музыкант и видеоблогер с теплыми словами благодарности обратился к возлюбленной Алине.

«Алина, ты самая сильная и самая невероятная женщина в мире. Спасибо тебе за то, что ты рядом. Спасибо тебе за то, что подарила смысл жизни!» – поделился своими эмоциями счастливый папа.

Избранница рэпера отметила, что любит Альберта и сына больше жизни.

«Я люблю вас больше жизни. Вы мои самые лучшие мужчины. Спасибо за абсолютное счастье!» – подписала фото Алина.

Ранее Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека.

Так, супруг артистки занимался крупными финансовыми операциями, которые приносили ему огромные деньги. Как Вадим, так и его избранница красиво тратили миллионы, потому что он не жалел средства ни на дорогие подарки для жены, ни на ее сольную карьеру.

«У меня был дождь из Birkin, бриллиантов и домов, я выходила замуж за очень состоятельного мужчину. И, конечно, тратила его деньги с удовольствием и очень талантливо», – вспомнила певица.