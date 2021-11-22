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    Kyivstoner стал отцом. Рэпер показал первые фото малыша

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    Украинский рэпер и блогер Kyivstoner вместе с сыном - Kyivstoner стал отцом. Рэпер показал первые фото малыша
    Украинский рэпер и блогер Kyivstoner вместе с сыном
    instagram.com/kyivstoner/

    Kyivstoner показал первые фото сына

    Украинский рэпер и блогер Kyivstoner (Альберт Васильев) в своем Инстаграме опубликовал первые фото новорожденного сына.

    На опубликованных снимках 29-летний экс-участник группы «Грибы» держит в руках ребенка сидя на кушетке.

    «Rookie», – коротко подписал фото артист.

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    Kyivstoner стал отцом. Рэпер показал первые фото малыша
    Kyivstoner стал отцом. Рэпер показал первые фото малыша
    instagram.com/kyivstoner/

    В комментариях рэпера поздравили звезды российского шоу-бизнеса (Kyivstoner – частый гость в стране-агрессоре). В частности, в комментариях засветились Тимур Батрутдинов, Гарик Харламов, Максим Галкин и другие.

    instagram.com/kyivstoner/
    instagram.com/kyivstoner/

    Ранее музыкант и видеоблогер с теплыми словами благодарности обратился к возлюбленной Алине.

    «Алина, ты самая сильная и самая невероятная женщина в мире. Спасибо тебе за то, что ты рядом. Спасибо тебе за то, что подарила смысл жизни!» – поделился своими эмоциями счастливый папа.

    Избранница рэпера отметила, что любит Альберта и сына больше жизни.

    «Я люблю вас больше жизни. Вы мои самые лучшие мужчины. Спасибо за абсолютное счастье!» – подписала фото Алина.

    Ранее Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека.

    Так, супруг артистки занимался крупными финансовыми операциями, которые приносили ему огромные деньги. Как Вадим, так и его избранница красиво тратили миллионы, потому что он не жалел средства ни на дорогие подарки для жены, ни на ее сольную карьеру.

    «У меня был дождь из Birkin, бриллиантов и домов, я выходила замуж за очень состоятельного мужчину. И, конечно, тратила его деньги с удовольствием и очень талантливо», – вспомнила певица.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Kyivstoner стал отцом. Рэпер показал первые фото малыша