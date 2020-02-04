Виктория Бекхэм потратила 30 тысяч фунтов на операцию, после которой у нее появился дефект речи



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Супруга Дэвида Бекхэма стала шепелявить, а ее десны так опухли, что она практически не могла говорить

Звезда не могла записывать видео в Инстаграм и YouTube, где она ведет свой блог

45-летняя Виктория Бекхэм и так не отличалась особенной уверенностью в себе, так еще и ее родные провоцировали ее комплексы. Оказалось, что модельер летала в Лос-Анджелес к лучшему дантисту, чтобы заменить виниры. Однако, из-за дорогостоящей процедуры у Вики появились проблемы с речью.

По словам друзей, Бекхэм потратила 30 тысяч фунтов на операцию, после которой стала шепелявить, а ее десны так опухли, что она практически не могла говорить. «Дэвид и дети начали смеяться над ней… она стала очень застенчивой», - поделился источник.

Кроме того, она также не могла записывать видео в Инстаграм и YouTube, где она ведет свой блог. Сейчас Виктория думает над второй операцией, которая исправит дефект речи, и она сможет снова вернуться к привычному образу жизни без насмешек.