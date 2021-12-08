Виталина Ющенко снялась в смокинге на голое тело для календаря (фото)

Вместе с дочкой президента Ющенко попозировали в традиционно мужской одежде Алена Шоптенко и Лида Ли

Один из украинских модных брендов, специализирующийся на создании женских смокингов, выпустил собственный fashion-календарь к 2022 году. Идея проекта – выразить восхищение сильными женщинами, – сообщают организаторы мероприятия. Героини съемки – известные женщины, которые готовы изменить стандартное видение официальных и торжественных нарядов, развеять мифы о смокинге как одежде исключительно для мужчин и подчеркнуть сексуальность женщин в строгих нарядах.

Виталине Ющенко – 41, но кто даст? Фото: karavan.ua

Вместе с Виталиной попозировали в нарядах моно-бренда – Лида Ли, Алена Шоптенко, Катерина Кузьменко, Катерина Любчик, Виталина Ющенко, Валентина Григорьева, Марина Эрверди, Светлана Готочкина, Лика Спиваковская, Ирина Галай, Нелли Мазнова и сама основательница бренда Анна Межуева.

У дочери третьего президента – трое детей. Фото: instagram.com/vitalinayushchenko/

Ранее 41-летняя дочь третьего украинского президента разместила в Instagram редкое фото с детьми. Виталина Ющенко посвятила публикацию дню рождения 12-летию младшей дочери.