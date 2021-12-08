  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Виталина Ющенко снялась в смокинге на голое тело для календаря (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Виталина Ющенко любит фотографироваться и фотографировать себя - Виталина Ющенко снялась в смокинге на голое тело для календаря (фото)
    Виталина Ющенко любит фотографироваться и фотографировать себя
    Фото instagram.com/vitalinayushchenko/

    Вместе с дочкой президента Ющенко попозировали в традиционно мужской одежде Алена Шоптенко и Лида Ли

    Один из украинских модных брендов, специализирующийся на создании женских смокингов, выпустил собственный fashion-календарь к 2022 году. Идея проекта – выразить восхищение сильными женщинами, – сообщают организаторы мероприятия. Героини съемки – известные женщины, которые готовы изменить стандартное видение официальных и торжественных нарядов, развеять мифы о смокинге как одежде исключительно для мужчин и подчеркнуть сексуальность женщин в строгих нарядах.

    Виталине Ющенко – 41, но кто даст? Фото: karavan.ua
    Виталине Ющенко – 41, но кто даст? Фото: karavan.ua

    Вместе с Виталиной попозировали в нарядах моно-бренда – Лида Ли, Алена Шоптенко, Катерина Кузьменко, Катерина Любчик, Виталина Ющенко, Валентина Григорьева, Марина Эрверди, Светлана Готочкина, Лика Спиваковская, Ирина Галай, Нелли Мазнова и сама основательница бренда Анна Межуева.

    У дочери третьего президента – трое детей. Фото: instagram.com/vitalinayushchenko/
    У дочери третьего президента – трое детей. Фото: instagram.com/vitalinayushchenko/

    Ранее 41-летняя дочь третьего украинского президента разместила в Instagram редкое фото с детьми. Виталина Ющенко посвятила публикацию дню рождения 12-летию младшей дочери.

    Читайте также:
    Теги: Алена Шоптенко Виктор Ющенко Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Виталина Ющенко снялась в смокинге на голое тело для календаря (фото)