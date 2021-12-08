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    Популярна в Україні соціальна мережа запроваджує нові правила

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    Instagram змінює правила для користувачів - Популярна в Україні соціальна мережа запроваджує нові правила
    Instagram змінює правила для користувачів
    фото з відкритих джерел

    Instagram – одна з найпопулярніших соціальних мереж в Україні – повідомив про зміни у правилах користування

    Одна з найпопулярніших соціальних мереж в Україні – Instagram – змінює правила для користувачів. Про це повідомив глава компанії Адам Моссері.

    Топ-менеджер пообіцяв ввести функцію видалення старих фото, лайків та коментарів, а також змінити політику щодо контенту, який рекомендують підліткам.

    За його словами, компанія відключить користувачам можливість відзначати чи згадувати підлітків, які на них не підписані. Також можна буде видаляти опубліковані давно фотографії, коментарі чи лайки без звернення до модераторів.

    У 2022 році запустять додаток для батьків та опікунів, що дозволяє бачити, скільки часу в мережі проводять їхні діти.

    Instagram входить в першу десятку найпопулярніших додатків в Україні.

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    Теги: Instagram
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    Популярна в Україні соціальна мережа запроваджує нові правила