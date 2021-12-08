В Instagram з'являться нові функції: список

Соціальна мережа у прийдешньому році запустить нові можливості

Новації запроваджують заради безпеки підлітків

Соціальна мережа Instagram представила ряд нових функцій для безпеки користувачів-підлітків. Запуск деяких із них планується в 2022 році. Про це повідомляє Washington Post.

Які нові функції представлено:

батьки зможуть бачити, скільки часу підлітки проводять у додатку, і встановлювати обмеження.

у ряді країн введуть нову функцію «Зроби перерву».

підлітки отримають можливість повідомляти батьків, якщо вони поскаржаться на когось, даючи батькам можливість зв'язатися з цими користувачами.

користувачам буде заборонено відзначати або згадувати підлітків, які не підписані на них.

додаток буде підштовхувати підлітків до нових тем, якщо вони якийсь час будуть затримуватися на одній.

Нагадаємо, адміністрація соціальної мережі Instagram, що належить Facebook Inc., хоче приховати за замовчуванням акаунти дітей та підлітків віком до 16 років з міркувань безпеки.

Також популярну соцмережу можуть визнати шкідливою для здоров’я підлітків.

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