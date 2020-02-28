Виталий Козловский рассказал об отношениях с Натальей Могилевской



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Могилевскую с Кузьмой Виталий Козловский называет наставниками

Певец Виталий Козловский в эфире программы «Зірковий шлях» рассказал, какие сегодня имеет отношения с певицей Натальей Могилевской.

Козловский признается - талант-шоу дало ему немало, и Могилевскую с Кузьмой называет наставниками. Хотя и рассказывает о них с грустью.

«И сейчас мне очень грустно говорить, что Кузьмы нет на сегодняшний день. С Натальей мы как-то отдалились. Я пытался с ней пообщаться и приблизиться. Я понимаю, наша профессия требует эгоизма и нам нужны полезные для нас люди. Возможно, я просто ей не полезен», - сказал певец на канале «Украина».

Также Виталий рассказал о первых шагах к славе, в которых его поддержали родители. Когда ему было 14 - мама уехала на заработки в Италию, где живет уже 21 год. Певец всегда с любовью вспоминает отца, который постоянно брал его с собой в командировку. Но, когда приходилось возвращаться домой, то там вечно происходили конфликты.

«У меня в жизни было много жести. Прежде всего, это связано с личной жизнью родителей. Я не в праве их осуждать, но они вечно ссорились. Постоянно летали чайники, ножи. Хорошо, что они не поубивали друг друга», - поделился певец.

Несмотря на конфликты и ссоры в семье, отец всячески поддерживал сына. И когда он решил заняться танцами, и когда стал работать в профессиональном коллективе, то всегда чувствовал одобрение со стороны родного человека.

«Я очень благодарен родителям за то, что они давали мне свое собственное пространство и позволяли выбирать свой путь», - сказал певец.