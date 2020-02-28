  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Беременная возлюбленная Илона Маска опубликовала жуткие домашние снимки

    • Розсилка
    <p>48-летний Илон Маск готовится снова стать отцом</p> <div></div> - Беременная возлюбленная Илона Маска опубликовала жуткие домашние снимки

    48-летний Илон Маск готовится снова стать отцом

    31-летняя певица Граймс в начале этого года заявила о беременности.

    Избранница основателя компании Tesla певица Граймс снялась с округлившимся животом в домашней обстановке. Она сделала селфи в зеркало. Певица позировала в длинном сиреневом платье с полупрозрачной юбкой. Наряд украшали милые кружевные вставки.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Беременная возлюбленная Илона Маска опубликовала жуткие домашние снимки
    Беременная возлюбленная Илона Маска опубликовала жуткие домашние снимки
    Беременная возлюбленная Илона Маска опубликовала жуткие домашние снимки
    Беременная возлюбленная Илона Маска опубликовала жуткие домашние снимки
    Беременная возлюбленная Илона Маска опубликовала жуткие домашние снимки
    Беременная возлюбленная Илона Маска опубликовала жуткие домашние снимки
    Беременная возлюбленная Илона Маска опубликовала жуткие домашние снимки
    instagram.com/grimes/

    Певица редко делится с поклонниками своими фотографиями. Обычно она предпочитает выставлять вместо себя мультяшный аватар, который с виду напоминает космического пришельца. По словам Граймс, в нем скрыта вся суть ее человеческой души.

    Напомним, у основателя знаменитой компании Tesla уже есть пятеро детей от предыдущих отношений. Для Граймс ребенок станет первенцем. Певица трепетно относится к своей беременности и будущему малышу. По ее словам, ребенок сможет сам выбрать пол.

     Читайте также: Данилко заподозрил Россию в провале Меловина на Евровидении-2018 (видео)
    знаменитости певица шоу-бизнес селфи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ