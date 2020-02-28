Беременная возлюбленная Илона Маска опубликовала жуткие домашние снимки



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48-летний Илон Маск готовится снова стать отцом

31-летняя певица Граймс в начале этого года заявила о беременности.

Избранница основателя компании Tesla певица Граймс снялась с округлившимся животом в домашней обстановке. Она сделала селфи в зеркало. Певица позировала в длинном сиреневом платье с полупрозрачной юбкой. Наряд украшали милые кружевные вставки.

Певица редко делится с поклонниками своими фотографиями. Обычно она предпочитает выставлять вместо себя мультяшный аватар, который с виду напоминает космического пришельца. По словам Граймс, в нем скрыта вся суть ее человеческой души.

Напомним, у основателя знаменитой компании Tesla уже есть пятеро детей от предыдущих отношений. Для Граймс ребенок станет первенцем. Певица трепетно относится к своей беременности и будущему малышу. По ее словам, ребенок сможет сам выбрать пол.