  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Джиджи Хадид восхитила совершенной фигурой в откровенном образе

    • Розсилка
    Джиджи Хадид восхитила совершенной фигурой в откровенном образе

    Девушка приняла участие в показе французского дома высокой моды Lanvin.

    Джиджи Хадид порадовала новым дефиле, а значит, и новыми снимками в своем микроблоге. 

    На подиуме она демонстрировала изысканное платье из полупрозрачной ткани телесного оттенка, расшитое «сеткой" из цветов и камней. Сверху на него было накинуто длинное черное пальто прямого кроя.

    Дополняли лук аксессуары: красные перчатки, тонкий ремешок на талии, а также серебристая обувь.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Джиджи Хадид восхитила совершенной фигурой в откровенном образе
    Джиджи Хадид восхитила совершенной фигурой в откровенном образе
    Джиджи Хадид восхитила совершенной фигурой в откровенном образе

    Образ получился женственным и страстным еще и благодаря укладке и визажу: волосы модели были завиты крупными локонами и зачесаны назад, а макияж сделан с акцентом на яркие губы в тон перчаткам.

    Такой образ пришелся по душе подписчикам девушки, которых у нее, к слову, уже более 51 миллиона. «Восхитительна», «великолепна», «королева», – пишут они.

    знаменитости фотография Джиджи Хадид волосы
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ