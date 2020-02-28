Джиджи Хадид восхитила совершенной фигурой в откровенном образе



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Девушка приняла участие в показе французского дома высокой моды Lanvin.

Джиджи Хадид порадовала новым дефиле, а значит, и новыми снимками в своем микроблоге.

На подиуме она демонстрировала изысканное платье из полупрозрачной ткани телесного оттенка, расшитое «сеткой" из цветов и камней. Сверху на него было накинуто длинное черное пальто прямого кроя.

Дополняли лук аксессуары: красные перчатки, тонкий ремешок на талии, а также серебристая обувь.

Образ получился женственным и страстным еще и благодаря укладке и визажу: волосы модели были завиты крупными локонами и зачесаны назад, а макияж сделан с акцентом на яркие губы в тон перчаткам.

Такой образ пришелся по душе подписчикам девушки, которых у нее, к слову, уже более 51 миллиона. «Восхитительна», «великолепна», «королева», – пишут они.