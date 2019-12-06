Влад «Чебурашка» Яма умилил сеть детским фото



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Влад Яма опубликовал снимок с детского сада

Подписчики в комментариях под фото подшучивали над танцором

Известный украинский хореограф и судья проекту «Танцы со звездами» Влад Яма показал себя в детстве. У себя в Инстаграме танцовщик опубликовал снимок, сделанный во время праздника в детском саду. Интересно, что на фото маленький Влад изображен в костюме Чебурашки.

«Все люди как люди, а я ... Чебурашка! Но выражение лица у меня сейчас примерно такой же, потому что сорвался новогодний корпоратив», - подписал фото артист.

На довольно забавный снимок одной из первых отреагировала жена хореографа.

«Даже с такими ушами буду любить тебя», - заявила под снимком Лилиана.

Поклонники Влада не остались в стороне и засыпали танцовщика забавными комментариями.

«Зато можно растолкать всех ушами», «Ого ушки. Это круто наверное было быть Чебурашкой!», «Выражение лица, как будто уши не одели, а пришили», - писали подписчики танцовщика.