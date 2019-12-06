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    Шоу-биз

    Влад «Чебурашка» Яма умилил сеть детским фото

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    <p>Влад Яма опубликовал снимок с детского сада</p> <div></div> - Влад «Чебурашка» Яма умилил сеть детским фото

    Влад Яма опубликовал снимок с детского сада

    Подписчики в комментариях под фото подшучивали над танцором

    Известный украинский хореограф и судья проекту «Танцы со звездами» Влад Яма показал себя в детстве. У себя в Инстаграме танцовщик опубликовал снимок, сделанный во время праздника в детском саду. Интересно, что на фото маленький Влад изображен в костюме Чебурашки.

    «Все люди как люди, а я ... Чебурашка! Но выражение лица у меня сейчас примерно такой же, потому что сорвался новогодний корпоратив», - подписал фото артист.

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    На довольно забавный снимок одной из первых отреагировала жена хореографа.

    «Даже с такими ушами буду любить тебя», - заявила под снимком Лилиана.

    Поклонники Влада не остались в стороне и засыпали танцовщика забавными комментариями.

    «Зато можно растолкать всех ушами», «Ого ушки. Это круто наверное было быть Чебурашкой!», «Выражение лица, как будто уши не одели, а пришили», - писали подписчики танцовщика.

    Танцы со звездами Влад Яма артист
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