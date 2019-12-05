  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Виталий Козловский папа? Певец заинтриговал фанатов

    • Розсилка
    Виталий Козловский папа? Певец заинтриговал фанатов

    Козловский показал в сети милый кадр

    Певец Виталий Козловский тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности. 

    В своей соцсети артист публикует в основном фотографии, на которых он позирует один или со звездными коллегами. Поэтому новый снимок озадачил подписчиков звезды.

    Так, на черно-белом снимке, опубликованном в Instagram, Козловский держит на руках малыша. Фото певец подписал смайлом в виде сердца. 

    75403238_452512878786963_3520009909587204375_n
    instagram.com/vkozlovskiy

    Некоторые поклонники, увидев неожиданный кадр, удивились и начали спрашивать у Виталия: «Это ваш сын?»

    Впрочем, по всей видимости, новый снимок - лишь кадр из фотосессии артиста.

    знаменитости фотография артист Виталий Козловский Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ