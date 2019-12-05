Виталий Козловский папа? Певец заинтриговал фанатов



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Козловский показал в сети милый кадр

Певец Виталий Козловский тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности.

В своей соцсети артист публикует в основном фотографии, на которых он позирует один или со звездными коллегами. Поэтому новый снимок озадачил подписчиков звезды.

Так, на черно-белом снимке, опубликованном в Instagram, Козловский держит на руках малыша. Фото певец подписал смайлом в виде сердца.

instagram.com/vkozlovskiy

Некоторые поклонники, увидев неожиданный кадр, удивились и начали спрашивать у Виталия: «Это ваш сын?»

Впрочем, по всей видимости, новый снимок - лишь кадр из фотосессии артиста.