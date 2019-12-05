Джастин Тимберлейк впервые прокомментировал скандал с изменой Джессике Бил



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Джастин Тимберлейк, что обычно старается избегать сплетен, но эта ситуация ставит под угрозу его брак и причиняет боль близким ему людям

Музыкант рассказал, что в тот злополучный вечер перебрал с алкоголем

Актер и певец Джастин Тимберлейк наконец-то прокомментировал слухи о своем романе на стороне. Несколько дней назад в интернете появились фотографии, на которых звезда нежно держит за руку свою партнершу по фильму «Палмер», актрису Алишу Вейнрайт. Было трудно определить, дружеское ли это прикосновение или желание быть ближе к любимому человеку, но некоторым поклонникам музыканта это не понравилось, так как у него есть супруга, Джессика Бил.

Хотя источники, близкие к артисту и уверяли, что Джастин — примерный семьянин и его браку ничто не угрожает, этого явно было недостаточно для прессы, а сам певец никак не комментировал свое поведение и хранил молчание. И вот артист сделал официальное заявление в своем Instagram.

Певец заявил, что обычно старается избегать сплетен, но эта ситуация ставит под угрозу его брак и причиняет боль близким ему людям, поэтому он не может молчать. Джастин сказал, что в тот день он перебрал с алкоголем, но между ним и Алишей не было и нет никакой связи. Он попросил прощения у своей супруги и сына, а также пообещал, что станет лучшим мужем на свете.