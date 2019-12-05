Що дивляться українці в YouTube. Оприлюднені шокуючі результати за 2019 рік



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В Україні цього року найпопулярнішим відео на YouTube стала пародія на хіт «Плакала»

Серед ТОП-10 найпопулярніших в Україні музичних відео два перших місця утримує російський проект

Сьогодні, 5 грудня, компанія Google оприлюднила YouTube Rewind 2019 - найпопулярніші відео року на YouTube в світі і Україні.

Зазначимо, що українці цього року слухали в YouTube російських або російськомовних артистів. Зокрема, серед музичних відео найбільше переглядів зібрав учасник російського телепроекту Comedy Club Артур Пірожков з хітом «Зацепила», а вся десятка виглядає так:

Топ-10 музичних відео 2019 року в Україні

Щодо найпопулярніших відео цього року на YouTube, то в 2019 році лідером стала пародія на хіт «Плакала» від популярного україномовного каналу «Чоткий Паца». Цього року українські користувачі віддавали перевагу комедійному і дитячому контенту, а також телесеріалам і шоу.

Топ-10 найпопулярніших відео в Україні в 2019 році

Таким був 2019 рік для користувачів YouTube в Україні.