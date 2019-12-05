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    Суспільство

    Що дивляться українці в YouTube. Оприлюднені шокуючі результати за 2019 рік

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    <span>В Україні цього року найпопулярнішим відео на YouTube стала пародія на хіт &laquo;Плакала&raquo;</span> - Що дивляться українці в YouTube. Оприлюднені шокуючі результати за 2019 рік
    В Україні цього року найпопулярнішим відео на YouTube стала пародія на хіт «Плакала»

    Серед ТОП-10 найпопулярніших в Україні музичних відео два перших місця утримує російський проект

    Сьогодні, 5 грудня, компанія Google оприлюднила YouTube Rewind 2019 - найпопулярніші відео року на YouTube в світі і Україні.

    Зазначимо, що українці цього року слухали в YouTube російських або російськомовних артистів. Зокрема, серед музичних відео найбільше переглядів зібрав учасник російського телепроекту Comedy Club Артур Пірожков з хітом «Зацепила», а вся десятка виглядає так:

    Топ-10 музичних відео 2019 року в Україні

    1. Артур Пирожков - Зацепила (Премьера клипа 2019)
    2. Артур Пирожков - Алкоголичка (Премьера клипа 2019)
    3. Время и Стекло - Дим
    4. Artik & Asti feat. Артем Качер - Грустный дэнс (Official Video)
    5. NK НАСТЯ КАМЕНСКИХ -- ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)
    6. RASA - Пчеловод  ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019
    7. GAYAZOV$ BROTHER$ - До встречи на танцполе Official Video
    8. Billie Eilish - bad guy
    9. Jerry Heil - #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)
    10. Тима Белорусских - Витаминка (Премьера официального клипа)

    Щодо найпопулярніших відео цього року на YouTube, то в 2019 році лідером стала пародія на хіт «Плакала» від популярного україномовного каналу «Чоткий Паца». Цього року українські користувачі віддавали перевагу комедійному і дитячому контенту, а також телесеріалам і шоу.

    Топ-10 найпопулярніших відео в Україні в 2019 році

    1. KAZKA - ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)
    2. Фиксики - новые серии - Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)
    3. Я, Ты, Он, Она - Романтическая комедия 2019
    4. Жигуль - ПАРОДІЯ Дима Билан - Молния
    5. Маша и Медведь - Ура! Скоро каникулы!
    6. Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун
    7. ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
    8. Слуга Народа 3. Выбор - 1 серия Премьера сериала 2019
    9. Колыма - родина нашего страха / Kolyma - Birthplace of Our Fear
    10. Холостяк 9 – Выпуск 1 от 08.03.2019

    Таким був 2019 рік для користувачів YouTube в Україні.

     

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