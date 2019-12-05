Що дивляться українці в YouTube. Оприлюднені шокуючі результати за 2019 рік
Серед ТОП-10 найпопулярніших в Україні музичних відео два перших місця утримує російський проект
Сьогодні, 5 грудня, компанія Google оприлюднила YouTube Rewind 2019 - найпопулярніші відео року на YouTube в світі і Україні.
Зазначимо, що українці цього року слухали в YouTube російських або російськомовних артистів. Зокрема, серед музичних відео найбільше переглядів зібрав учасник російського телепроекту Comedy Club Артур Пірожков з хітом «Зацепила», а вся десятка виглядає так:
Топ-10 музичних відео 2019 року в Україні
- Артур Пирожков - Зацепила (Премьера клипа 2019)
- Артур Пирожков - Алкоголичка (Премьера клипа 2019)
- Время и Стекло - Дим
- Artik & Asti feat. Артем Качер - Грустный дэнс (Official Video)
- NK НАСТЯ КАМЕНСКИХ -- ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)
- RASA - Пчеловод ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019
- GAYAZOV$ BROTHER$ - До встречи на танцполе Official Video
- Billie Eilish - bad guy
- Jerry Heil - #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)
- Тима Белорусских - Витаминка (Премьера официального клипа)
Щодо найпопулярніших відео цього року на YouTube, то в 2019 році лідером стала пародія на хіт «Плакала» від популярного україномовного каналу «Чоткий Паца». Цього року українські користувачі віддавали перевагу комедійному і дитячому контенту, а також телесеріалам і шоу.
Топ-10 найпопулярніших відео в Україні в 2019 році
- KAZKA - ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)
- Фиксики - новые серии - Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)
- Я, Ты, Он, Она - Романтическая комедия 2019
- Жигуль - ПАРОДІЯ Дима Билан - Молния
- Маша и Медведь - Ура! Скоро каникулы!
- Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун
- ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
- Слуга Народа 3. Выбор - 1 серия Премьера сериала 2019
- Колыма - родина нашего страха / Kolyma - Birthplace of Our Fear
- Холостяк 9 – Выпуск 1 от 08.03.2019
Таким був 2019 рік для користувачів YouTube в Україні.