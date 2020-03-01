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    Шоу-биз

    Влад Яма с женой рассказали о своих поездках в Америку

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    Влад Яма с женой рассказали о своих поездках в Америку

    Влад Яма вместе с женой зачастили в Америку

    Екатерина Осадчая пообщалась с Владом Ямой на праздновании 90-летия Григория Чапкиса. Они пообщались о секретах долголетия и отдых.

    Влад и Лилиана нещодовно вернулись с отдыха в Америке. Каникулы запомнились круизом на Богамськи острова, где супруги даже увидел акул.

    Влада Яму неоднократно приглашали в Америку на работу. Они с женой даже задумывались о еммиграцию. Но решили злишитись в Украине, жить и воспитывать сына здесь.

    Влад также признался, что никогда до этого момента не бывал на 90-летие. Они с женой подарили Чапкису эксклюзивную бабочку от одного немецкого бренда и надеются, что Григорий наденет его на один из будущих эфиров.

    знаменитости Влад Яма отдых
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