Определился участник «Евровидения 2020» от Беларуси



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Музыкальный конкурс «Евровидение 2020» будет проходить с 12 по 16 мая в Нидерландах

Коллектив VAL с композицией Da Vidna стал победителем в финале национального отборочного тура

Группа VAL с композицией Da Vidna стала победительницей в финале национального отборочного тура. Коллективу удалось обойти одиннадцать конкурентов, сообщает издание TVR. Напомним, в прошлом году членов жюри «Евровидения» от Белоруссии пришлось отстранить за нарушение правил.

Музыкальный конкурс «Евровидение 2020» будет проходить с 12 по 16 мая в Нидерландах. Кандидат от Украины – группа Go_A заявила, что не собирается переводить песню на украинский язык.