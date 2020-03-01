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    Шоу-биз

    Определился участник «Евровидения 2020» от Беларуси

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    Музыкальный конкурс &laquo;Евровидение 2020&raquo; будет проходить с 12 по 16 мая в Нидерландах - Определился участник «Евровидения 2020» от Беларуси
    Музыкальный конкурс «Евровидение 2020» будет проходить с 12 по 16 мая в Нидерландах

    Коллектив VAL с композицией Da Vidna стал победителем в финале национального отборочного тура

    Группа VAL с композицией Da Vidna стала победительницей в финале национального отборочного тура. Коллективу удалось обойти одиннадцать конкурентов, сообщает издание TVR. Напомним, в прошлом году членов жюри «Евровидения» от Белоруссии пришлось отстранить за нарушение правил.

    Музыкальный конкурс «Евровидение 2020» будет проходить с 12 по 16 мая в Нидерландах. Кандидат от Украины – группа Go_A заявила, что не собирается переводить песню на украинский язык.

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