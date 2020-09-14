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    Шоу-биз

    Влад Яма удивил поклонников страстными фото с женой

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    Хореограф и судья &laquo;Танцев со звездами&raquo; Влад Яма с женой - Влад Яма удивил поклонников страстными фото с женой
    Хореограф и судья «Танцев со звездами» Влад Яма с женой

    Судья «Танцев со звездами» показал нежность с женой

    Хореограф и судья «Танцев со звездами» Влад Яма признает, что долго ухаживал за женой и в итоге добился ее расположения. Теперь пара регулярно радует поклонников свежими семейными фотосетами и демонстрирует безоблачное счастье. Так, Влад опубликовал в Instagram черно-белые фото с женой и восхитил нежностью и страстью в их отношениях.

    Влад прижимает супругу и рукой пытается закрыть объектив, будто прячась от папарацции. Поклонники пары не удержались от комплиментов.

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    Влад Яма удивил поклонников страстными фото с женой
    Влад Яма удивил поклонников страстными фото с женой

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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