Влад Яма удивил поклонников страстными фото с женой



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Хореограф и судья «Танцев со звездами» Влад Яма с женой

Судья «Танцев со звездами» показал нежность с женой

Хореограф и судья «Танцев со звездами» Влад Яма признает, что долго ухаживал за женой и в итоге добился ее расположения. Теперь пара регулярно радует поклонников свежими семейными фотосетами и демонстрирует безоблачное счастье. Так, Влад опубликовал в Instagram черно-белые фото с женой и восхитил нежностью и страстью в их отношениях.

Влад прижимает супругу и рукой пытается закрыть объектив, будто прячась от папарацции. Поклонники пары не удержались от комплиментов.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.