Ким Кардашьян в пикантном боди соблазняла мужчин на капоте «Мерседеса» (фото)



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39-летняя инстадива Ким Кардашьян снялась на капоте автомобиля instagram.com/kimkardashian/

Супруга 43-летнего Канье Уэста приняла манящую позу

Мать четырех детей, 39-летняя инстадива Ким Кардашьян, разделась для новой фотосессии. Ким позировала в боди молочного цвета на капоте автомобиля. Супруга Канье Уэста распустила длинные волнистые волосы вдоль тела.

Она присела на машину, оперевшись сзади руками. Откровенный наряд выгодно подчеркнул пышный бюст звезды, ее тонкую талию и знаменитые бедра. Ким отказалась об обуви. Она аккуратно поставила ступни на Mercedes.

Фанаты Ким восторженно оценили ее откровенный образ. «Голливудская дива», «Как можно быть такой роскошной?!», «Фантастическая фигурка», «С таким телом можно и без боди сниматься», «Как куколка сидишь тут», «Горячая красотка в секси-боди», «После таких съемок хочется всё срочно скупить», - написали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что исследование научных специалистов из Университета Эдит Коуэн (Австралия) показывает, что существуют суперпродукты из числа простых овощей, способные очень эффективно предотвращать опасные сосудистые патологии, включая сердечные приступы и инсульты.

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