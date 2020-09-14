Знаменитая модель плюс-сайз вдохновила поклонников послеродовыми растяжками на животе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм Фото: @ashleygraham

Видео вдохновило поклонников модели, и они принялись благодарить ее за искренние публикации

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм показала несовершенства своего тела после родов и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

Так, 32-летняя знаменитость разместила в сети ролик, на которым крупным планом запечатлен ее живот. При этом на нем видны целлюлит и растяжки. На кадрах Грэм соединяет руки на теле в форме сердца. Пост набрал 485 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 11 Сен 2020 в 12:39 PDT

Видео вдохновило поклонников модели, и они принялись благодарить ее за искренние публикации. «Мне так нравится этот пост, что я готова заплакать. У реальных женщин есть округлости, растяжки и другие шрамы, и ты показываешь это. Спасибо, что помогаешь избавляться от комплексов», «Я тебя очень люблю, ты всегда помогаешь мне становиться увереннее», «Этот прекрасный живот оберегал, а затем создал человеческую жизнь», «Это потрясающе», «Безумно вдохновляющая женщина», — высказывались они.

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