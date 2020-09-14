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    Шоу-биз

    Знаменитая модель плюс-сайз вдохновила поклонников послеродовыми растяжками на животе

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    Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм - Знаменитая модель плюс-сайз вдохновила поклонников послеродовыми растяжками на животе
    Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм
    Фото: @ashleygraham

    Видео вдохновило поклонников модели, и они принялись благодарить ее за искренние публикации

    Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм показала несовершенства своего тела после родов и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

    Так, 32-летняя знаменитость разместила в сети ролик, на которым крупным планом запечатлен ее живот. При этом на нем видны целлюлит и растяжки. На кадрах Грэм соединяет руки на теле в форме сердца. Пост набрал 485 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев.

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    Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

    Видео вдохновило поклонников модели, и они принялись благодарить ее за искренние публикации. «Мне так нравится этот пост, что я готова заплакать. У реальных женщин есть округлости, растяжки и другие шрамы, и ты показываешь это. Спасибо, что помогаешь избавляться от комплексов», «Я тебя очень люблю, ты всегда помогаешь мне становиться увереннее», «Этот прекрасный живот оберегал, а затем создал человеческую жизнь», «Это потрясающе», «Безумно вдохновляющая женщина», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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