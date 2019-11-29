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    Шоу-биз

    Вместо моделей Канье Уэст снял в клипе всю свою семью

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    <p>&laquo;Отложите Instagram&raquo;, &ndash; поет 42-летний артист</p> <div></div> - Вместо моделей Канье Уэст снял в клипе всю свою семью

    «Отложите Instagram», – поет 42-летний артист

    Исполнитель призвал обратить внимание на семейные ценности

    В конце ноября популярный американский рэпер Канье Уэст выложил в соцсети свой новый клип Closed On Sunday. Видео было снято на песню из его последнего «христианского» альбома Jesus is King.

    Выход ролика артист приурочил ко Дню благодарения. В этом праздник на Западе принято собираться всей семьей, что и продемонстрировано в клипе: в этой работе снялись и жена рэпера, Ким Кардашян, и их дети, Крис Дженнер (мама Ким), Кортни Кардашян и другие члены звездного семейства, а также друзья Уэста.

    По сюжету все они собираются где-то в каменистой пустыне и, несмотря на неуютный пейзаж, радуются единению.

    «Не делайте селфи, отложите Instagram. Соберитесь всей семьей, возьмитесь за руки и помолитесь», - поет 42-летний артист.

     

    дети селфи Канье Уэст
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