Наталья Могилевская не сдержала эмоций во время одного из своих выступлений (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артистка побывала на проводах дефлимпийской сборной Украины на Олимпиаду-2019

Артистка исполнила авторскую версию национального гимна Украины

Cпортсмены с недостатками слуха отправились в Италию, где будут представлять Украину на XIX зимних Дефлимпийских играх. Соревнования пройдут с 12 декабря в трех городах Мадезимо, Кьявенна и Санта-Екатерина-Вальфурва.

На днях артистка сообщила, что национальная команда выбрала ее текст для участия в Дефлимпиаде 2019 – спортивных соревнованиях для людей с нарушениями слуха.

Чувственным выступлением Наталья провожала сборную на зимние игры. Помогали Могилевской в этом представители Talant School и дети из общественной организации «Почувствуй".

«Без слез мне выступить не удалось», – написала звезда.

Также Наталья поделилась, что по этому случаю выучила несколько фраз на языке жестов.Их певица использовала во время исполнения песни Personal Jesus, которую в свое время посвятила Кузьме Скрябину.

На концерт Наталья Могилевская пришла в эффектном сценическом платье, расшитом синими пайетками.