Наталья Могилевская не сдержала эмоций во время одного из своих выступлений (фото)
Артистка исполнила авторскую версию национального гимна Украины
Cпортсмены с недостатками слуха отправились в Италию, где будут представлять Украину на XIX зимних Дефлимпийских играх. Соревнования пройдут с 12 декабря в трех городах Мадезимо, Кьявенна и Санта-Екатерина-Вальфурва.
На днях артистка сообщила, что национальная команда выбрала ее текст для участия в Дефлимпиаде 2019 – спортивных соревнованиях для людей с нарушениями слуха.
Чувственным выступлением Наталья провожала сборную на зимние игры. Помогали Могилевской в этом представители Talant School и дети из общественной организации «Почувствуй".
«Без слез мне выступить не удалось», – написала звезда.
Также Наталья поделилась, что по этому случаю выучила несколько фраз на языке жестов.Их певица использовала во время исполнения песни Personal Jesus, которую в свое время посвятила Кузьме Скрябину.
На концерт Наталья Могилевская пришла в эффектном сценическом платье, расшитом синими пайетками.