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    Наталья Могилевская не сдержала эмоций во время одного из своих выступлений (фото)

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    Наталья Могилевская не сдержала эмоций во время одного из своих выступлений (фото)
    Артистка побывала на проводах дефлимпийской сборной Украины на Олимпиаду-2019

    Артистка исполнила авторскую версию национального гимна Украины

    Cпортсмены с недостатками слуха отправились в Италию, где будут представлять Украину на XIX зимних Дефлимпийских играх. Соревнования пройдут с 12 декабря в трех городах Мадезимо, Кьявенна и Санта-Екатерина-Вальфурва.

    На днях артистка сообщила, что национальная команда выбрала ее текст для участия в Дефлимпиаде 2019 – спортивных соревнованиях для людей с нарушениями слуха.

    Чувственным выступлением Наталья провожала сборную на зимние игры. Помогали Могилевской в этом представители Talant School и дети из общественной организации «Почувствуй".

    «Без слез мне выступить не удалось», – написала звезда.

    Также Наталья поделилась, что по этому случаю выучила несколько фраз на языке жестов.Их певица использовала во время исполнения песни Personal Jesus, которую в свое время посвятила Кузьме Скрябину.

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    instagram.com/nataliya_mogilevskaya
    instagram.com/nataliya_mogilevskaya
    instagram.com/nataliya_mogilevskaya
    instagram.com/nataliya_mogilevskaya
    instagram.com/nataliya_mogilevskaya
    instagram.com/nataliya_mogilevskaya

    На концерт Наталья Могилевская пришла в эффектном сценическом платье, расшитом синими пайетками.

    знаменитости фотография Наталья Могилевская дети певица концерт время
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