«Сидит дома из-за токсикоза»: Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз



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Похоже, как в первые свои три беременности, Кейт Миддлтон опять чувствует себя не очень хорошо

По словам источников, герцог и герцогиня Кембриджские ждут появления четвертого малыша

Британские журналисты заприметили, что 37-летняя Кейт Миддлтон последнее время не появляется в свете. Герцогиня Кембриджская даже позволила себе отменить визит на плановое мероприятие.

Также стало известно, что Кейт не поехала с принцем Уильямом в официальный тур по Кувейту и Оману. Хотя раньше, герцог и герцогиня Кембриджские старались поддерживать друг друга в зарубежных поездках.

Инсайдер из Кенсингтонского дворца заявил, что герцогиня Кэтрин беременна в четвертый раз: с этим и связано ее поведение. Супруга принца Уильяма нелегко переносит беременности: у нее всегда сильный токсикоз, из-за которого она вынуждена оставаться дома.

«Герцогиня ждет четвертого ребенка. Она, как в первые свои три беременности, опять чувствует себя не очень хорошо, поэтому была вынуждена отменять свои появления на публике», – сообщил источник британскому изданию Express.