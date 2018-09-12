Водка, пиво и пицца: Стали известны детали бытового райдера Энрике Иглесиаса



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Энрике Иглесиас

Совсем скоро в столице состоится концерт Энрике Иглесиаса

Спустя 11 лет, Энрике Иглесиас возвращается в Украину и готов удивить поклонников масштабным шоу. Конечно же подготовка к концерту уже идет полным ходом и организаторы прорабатывают бытовой и технический райдеры артистка и его команды.

Как оказалось, в быту Энрике Иглесиас неприхотлив. На завтрак певец предпочитает омлет и овсянку. На ланч - вегетарианский суп с грибами, мясо баранины, салат из свежих овощей. На ужин - блюда из картофеля (деруны, например) и риса, салаты. При этом каких-то экзотических блюд, которые наблюдаются в райдерах у многих мировых знаменитостей, у Иглесиаса нет.

В продакшен-офисе (помещение в отеле, где проходят переговоры с организаторами концерта, пресс-конференции, интервью) обязательно должна быть соковыжималка с большим выбором фруктов и овощей.

Еда и напитки певцу будут подаваться только на тарелках и в чашках из китайского фарфора, а столы обязательно должны быть накрыты скатертями.

Также по требованию артиста в гримерке должны быть три бутылки водки: две французской Grey Goose и одна голландская Kettle One (средняя стоимость - около 20 евро за пол-литра).

Помимо алкоголя, певец заказал за кулисы для себя и своей команды 36 пол-литровых бутылок родниковой воды комнатной температуры, сок алоэ с мякотью, а также низкокалорийные напитки - колу и энергетики.

Не отказался Энрике и от сладкого. Помимо набора фруктов в гримерке должна быть баночка меда и американские жевательные конфеты Twizzlers со вкусом клубники.

Ну а после концерта, артист и его команда побалуют себя пивом, пиццей и суши.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине