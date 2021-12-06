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    Возвращение в Хогвартс. Смотрите новый тизер специального эпизода «Гарри Поттера» (фото)

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    Скриншот видео - Возвращение в Хогвартс. Смотрите новый тизер специального эпизода «Гарри Поттера» (фото)
    Скриншот видео

    В коротком тизере показано, как герои получают приглашение снова посетить Хогвартс

    На YouTube-канале стриминговой платформы HBO Max вышел первый тизер спецэпизода о приключениях героя романов британской писательницы Джоан Роулинг Гарри Поттера под название «Возвращение в Хогвартс». Фильм приурочен к 20-летию со дня премьеры первой картины "Гарри Поттер и философский камень".

    В коротком тизере показано, как герои получают приглашение снова посетить Хогвартс. Судя по титрам, в новом фильме зрители увидят Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта, Эмму Уотсон, Хелену Бонэм Картер, Робби Колтрейна, Ральфа Файнса, Гэри Олдмана и других.

    Ранее сообщалось, что в Шотландии сгорело кафе, в котором Джоан Роулинг писала книгу о Гарри Поттере.

    Пожар произошел еще 24 августа 2021. Именно в этом заведении писательница работала над первой книгой культового романа. После экранизации первых фильмов о юном волшебнике кафе стало популярным среди фанатов.

    В результате сильного пожара помещение кафе было практически полностью уничтожено. В то же время владелец кафе Дэвид Тейлор отметил, что ему удалось спасти столик Роулинг, за которым она всегда сидела.

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    Теги: знаменитости кино Сериал
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    Возвращение в Хогвартс. Смотрите новый тизер специального эпизода «Гарри Поттера» (фото)