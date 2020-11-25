Умер Диего Марадона. Малоизвестные факты о великом футболисте

В Аргентине объявили трехдневный траур в связи со смертью Марадоны

Аргентинский футболист и тренер Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет, сообщила старейшая аргентинская газета «Clarín». Представитель Марадоны подтвердил это агентству EFE.

По информации «Clarín», у Марадоны остановилось сердце. В начале ноября Марадона перенес операцию на головном мозге.

В Аргентине объявили трехдневный траур в связи со смертью Марадоны

Предлагаем несколько малоизвестных фактов о знаменитом футболисте.

1. Диего Марадона стал автором, пожалуй, самого громкого скандала в футбольной истории, забив мяч рукой в ворота сборной Англии в 1/4 финала ЧМ-1986 (2:1). «Рука божья, как впоследствии назвал свой финт Марадона, вовсе не была импровизацией. Похожий фокус Диего по собственному признанию проделывал еще в юном возрасте, выступая за «Лос Себольитас», являвшийся молодежной командой «Аргентинос Хуниорс».

«У меня есть и прототип гола с помощью «руки Божьей», который я забил в составе «Лос Себольитас», в «Парке Сааведра», - вспоминает Марадона в своей автобиографии. - Противники все видели и стали нападать на судью, который в итоге все-таки засчитал мяч, совершив тем самым грубейшую ошибку… Я знаю, что это не очень хорошо, но одно дело, когда ты принимаешь решение на трезвую голову, и совсем другое - когда делаешь это в самом пылу игры: ты хочешь достать мяч во что бы то ни стало, и ближе всего к нему оказывается рука».

2. Чтобы вернуть Марадону в сборную Аргентины в преддверии ЧМ-1986, тогдашнему наставнику команды Карлосу Билардо пришлось проявить определенную изобретательность. «Я мог бы по почте направить Марадоне официальное приглашение в сборную и авиабилет до Мехико, но тогда получил бы чужого мне «итальянского» Марадону, а мне нужен был настоящий аргентинец, увлеченный моей идеей, игрок моей команды», - вспоминал потом специалист.

Билардо лично приехал в Неаполь, где на тот момент играл Марадона, и пригласил футболиста отужинать. Он предложил строптивому игроку капитанскую повязку, а его функции на поле объяснил с помощью пиццы, которая заменяла футбольное поле. Билардо передвигал ингредиенты блюда, словно, фишки на доске, показывая, как именно будет действовать Диего. Взамен, тренер попросил взбалмошного Марадону 30 дней турнира думать только о чемпионате. Диего, любивший, мягко говоря, свободный образ жизни, согласился и не прогадал. Сборная Аргентины стала тогда чемпионом мира.

3. Для Марадоны не существовало авторитетов. Ни на земле, ни на небе. Это он в очередной раз доказал, выступив в своей автобиографии с резкой критикой Папы Римского. Футболист приехал на аудиенцию к Понтифику после триумфального ЧМ-1986 и был очень разочарован атмосферой двуличия, которая ему почудилась в Ватикане.

«Да, я пошел против Папы Римского. Это случилось потому, что я приехал в Ватикан и увидел крыши из золота. А потом услышал, как Папа говорит о том, что Церковь беспокоится о бедных детях… Но, черт возьми, продай крышу, сделай хоть что-нибудь!».

На аудиенции Марадона оскорбился тем, что ему и его матери Папа Римский подарил одинаковые четки, но футболисту при этом сказал, что его четки особенные. «Тогда я подошел к нему и спросил: «Ваше Святейшество, в чем разница между моими четками и четками моей мамы?». Он только посмотрел на меня, пожал мне руку, улыбнулся, и мы пошли дальше. Полное отсутствие уважения; он всего лишь пожал мне руку и улыбнулся, ничего больше!», - с негодованием вспоминал потом аргентинец.





4. Когда Марадона приезжал в Неаполь, где отыграл за «Наполи» семь лет, то неизменно производил фурор. Впрочем, во время подобных визитов у Диего бывали и неприятные моменты. Будучи футболистом «Наполи», аргентинец вел роскошный образ жизни, уклоняясь при этом от уплаты налогов.

Поэтому каждый раз, когда Дон Диего посещал Италию, полиция норовит конфисковать что-нибудь из его вещей. В 2006 году у аргентинца были конфискованы часы Rolex, коих у него целая коллекция со стародавних времен, а в 2009 Марадоне пришлось расстаться с серьгой в ухе, которую затем продали на аукционе.

5. Несмотря на любовь к «Наполи», Марадона не стесняется судиться с клубом, когда считает это нужным. Недавно Диего выиграл у «Наполи» дело в связи с распространением DVD под названием «Фантастическое приключение», на котором содержатся видеозаписи 100 голов экс-форварда неаполитанской команды Эдинсона Кавани.

Марадоне не понравилось, что на диске без его разрешения были использованы некоторые фотографии легендарного футболиста. Суд принял сторону Диего и постановил изъять все партию DVD из продажи.

6. Взаимоотношения Диего Армандо и прессы всегда были далеки от идеальных. Иногда их можно было охарактеризовать словом война: Марадона обстреливал журналистов из винтовки, швырялся камнями, разбивал стекла автомобилей. Особенно футболиста доставала бульварная пресса, для которой разгульная жизнь Марадоны была настоящей находкой. Сам аргентинец признавался, что постоянные нападки СМИ нередко вводили его в депрессию и влияли на игровую форму.

В 2005 году футболист сам попробовал себя в гонимой им профессии, став ведущим ток-шоу «Ночь десяти». Гостями его программы были знаменитости вроде Фиделя Кастро и Майка Тайсона, с которым, к слову, Марадона дружит. В итоге, проект Марадоны был признан лучшим развлекательным шоу, а сам Диего стал «персоной года».

7. Еще будучи футболистом Диего Марадона регулярно сравнивался по величию с бразильцем Пеле. Сам аргентинец к таким параллелям относился скептически. Его отношения с Пеле можно назвать прохладными: на протяжении многих лет они регулярно обмениваются в прессе колкостями.

Однако мало кто знает, что Марадона мог оказаться играющим тренером в «Сантосе», родном клубе Пеле. Дело было в 1995 году, когда, собственно, Пеле являлся президентом «Сантоса».

«Приглашение пришло оттуда, откуда я его меньше всего ждал: от самого Пеле, который предлагал мне возглавить «Сантос», - рассказывал в своей автобиографии Марадона. - . До истечения срока моей дисквалификации оставался ровно один день - 15 сентября 1995 года, и мне казалось, что он никогда не настанет. То, что предложил мне Пеле, было близко к идеалу - быть играющим тренером».