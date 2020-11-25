66-летний Джон Траволта очаровал сеть трогательным фото с сыном

«Очаровательный мальчик», — комментируют снимок интернет-пользователи

В июле этого года жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака. Супруги были женаты почти тридцать лет. За это время у них родились трое детей: в 1992 году — сын Джетт, в 2000-м — дочь Элла Блю, в 2010-м — сын Бенджамин. Однако старший наследник пары погиб в 2009 году.

«На некоторое время я уйду в тень, чтобы побыть с моими детьми, которые потеряли мать. Простите меня заранее, если мы не будем отвечать вам какое-то время», — писал в Инстаграме после смерти жены безутешный вдовец. Он благодарил поклонников за поддержку и периодически публиковал фото с супругой.

instagram.com/johntravolta/

А на днях Траволта решил выложить редкий кадр с 10-летним сыном Бенджамином, поводом для этого стал юбилей мальчика. «Мой прекрасный Бен», — подписал снимок знаменитый актер. Поклонники не могли не отметить, что светловолосый ангел все больше напоминает свою мать. Перенял он и некоторые черты лица звездного папы.

«Какая счастлива улыбка», «Красивый парень будет», «Страшно представить, сколько девичьих сердец разобьются», «Бен просто чудесный», «Само очарование», «Прекрасный парень будет», «Все сильнее на маму похож», «Лучезарная улыбка», «Очаровательный мальчик», — комментируют снимок интернет-пользователи. Они надеются, что в будущем Траволта начнет чаще выкладывать снимки со своими наследниками.

Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

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