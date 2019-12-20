Вышел трейлер нового фильма Кристофера Нолана



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В главных ролях снялись Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец»)

По словам режиссера, это самый масштабный и амбициозный его проект

Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод». По словам самого режиссера, это его самый амбициозный и масштабный проект, в котором соединились сразу несколько жанров ― от шпионского боевика до триллера.

В главных ролях снялись Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец»). Но кого именно они играют, неизвестно. О Вашингтоне режиссер отозвался так: «Он невероятно талантливый и физически одаренный актер. Он спортсмен, и за ним мало кто может угнаться, даже техника, из которой мы его снимали, машины и вертолет. (Смеется.) Это парень очень быстрый».