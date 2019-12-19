Дорн уходит со сцены (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Известный украинский певец Иван Дорн заявил, что не будет больше заниматься музыкой, а вместо этого начнет сниматься в кино

Дорн рассказал, что принял участие в съемках фильма «Петровы в гриппе» российского режиссера Кирилла Серебренникова. Он заявил, что его больше всего беспокоило то, понравилась ли режиссеру его игра.

Об этом скандальный артист рассказал в интервью российскому изданию.

Серебренников остался доволен игрой Дорна, и посоветовал певцу продолжать сниматься в фильмах. Кроме того, он заявил, что верит в успешную актерскую карьеру музыканта.

«Поэтому я заканчиваю свою карьеру певца и начинаю становиться актером», - заявил Иван Дорн.

Стоит отметить, что такая новость ошеломила поклонников музыканта, и они начали спрашивать его об этом в Instagram. Дорн ответил, что на самом деле он не бросает музыку и просто пошутил. При этом он добавил, что оставляет музыку на год.

Певец также рассказал журналистам, что за последние пять лет он не снимался ни в одном фильме, кроме своих клипов. Это связано с тем, что у него было два неудачных опыта в кинематографе, после чего он принял для себя решение больше не сниматься в кино.

Но Серебренников увидел в музыканте актера и предложил ему сняться в своем фильме. Дорн согласился, потому что относится с уважением к этому режиссеру.





Он отметил, что ему всегда интересно играть героя, который абсолютно не похож на него. Дорн рассказал, что у него было всего два дубля и ролик с ним длился 18 минут.