Арнольд Шварценеггер отреагировал на постельную сцену сына в кино: «Это было просто дико»



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Недавно Арнольд посмотрел фильм ужасов «Дэниел ненастоящий»

«Это был интересный опыт — увидеть своего сына в таком фильме», – сказал бывший губернатор Калифорнии

Арнольд Шварценеггер стал гостем программы Fox LA, где поделился впечатлениями после просмотра свежего фильма с его 26-летним сыном в главной роли.

«Два дня назад я посмотрел этот фильм. Ночью. Это было просто дико», – сказал Арнольд. Звездного отца впечатлила постельная сцена, в которой Патрик Шварценеггер снялся обнаженным.

«Его игра настолько необычна, настолько талантлива, а потом внезапно показывают эту сексуальную сцену. Очень неожиданно», – отметил актер.

Однако пикантная сцена могла быть более неожиданной для Арнольда, если бы его не предупредила о ней мать Патрика.

«Бывшая жена позвонила мне и сказала: «Я только что посмотрела фильм Патрика. Это что-то невероятное. Он мне ничего не говорил. Но там была сексуальная сцена, и я видела его голую задницу!». И я подумал: «О, надо тоже скорее посмотреть. Завтра же пойду в кино». Это был интересный опыт – увидеть своего сына в таком фильме», – сказал бывший губернатор Калифорнии.