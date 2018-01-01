В сети показали, как создаются кутюрные платья Christian Dior

За одним кутюрным платьем скрывается работа нескольких десятков высококвалифицированных специалистов

Вышивка, пришивание блесток и камней, работа с кружевом и даже разработка моделей с помощью 3D-технологий - при работе над кутюрной коллекцией Christian Dior сезона весна-лето 2018 Мария Грация Кьюри вдохновлялась полотнами сюрреалистов и делилась, что иногда не стоит верить своим же глазам. Чтобы понять, как создавались почти



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За одним кутюрным платьем скрывается работа нескольких десятков высококвалифицированных специалистов

Вышивка, пришивание блесток и камней, работа с кружевом и даже разработка моделей с помощью 3D-технологий - при работе над кутюрной коллекцией Christian Dior сезона весна-лето 2018 Мария Грация Кьюри вдохновлялась полотнами сюрреалистов и делилась, что иногда не стоит верить своим же глазам. Чтобы понять, как создавались почти нереальные наряды, предлагаем посмотреть три видео, снятых в мастерских.

Платье Songe из органзы, которую окрасили вручную в оттенки бежевого, зеленого, розового и синего, а затем расшили пайетками и тщательно сплиссировали.

Вышивка, неизменный компонент нарядов Высокой моды, украшает платье Nude с изображением обнаженного женского торса из пайеток в технике тромплёй.

Роспись по ткани на платьях L’Impératrice и Chant à la Lune была выполнена вручную с помощью различных оттенков белого и черного, а затем расшита пайетками.

Джерело: vogue.ua