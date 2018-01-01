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    В сети показали, как создаются кутюрные платья Christian Dior

    За одним кутюрным платьем скрывается работа нескольких десятков высококвалифицированных специалистов
     Вышивка, пришивание блесток и камней, работа с кружевом и даже разработка моделей с помощью 3D-технологий - при работе над кутюрной коллекцией Christian Dior сезона весна-лето 2018 Мария Грация Кьюри вдохновлялась полотнами сюрреалистов и делилась, что иногда не стоит верить своим же глазам. Чтобы понять, как создавались почти
    • Сьогодні, 13:13
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    За одним кутюрным платьем скрывается работа нескольких десятков высококвалифицированных специалистов

     Вышивка, пришивание блесток и камней, работа с кружевом и даже разработка моделей с помощью 3D-технологий - при работе над кутюрной коллекцией Christian Dior сезона весна-лето 2018 Мария Грация Кьюри вдохновлялась полотнами сюрреалистов и делилась, что иногда не стоит верить своим же глазам. Чтобы понять, как создавались почти нереальные наряды, предлагаем посмотреть три видео, снятых в мастерских. 

    Платье Songe из органзы, которую окрасили вручную в оттенки бежевого, зеленого, розового и синего, а затем расшили пайетками и тщательно сплиссировали.  

    Вышивка, неизменный компонент нарядов Высокой моды, украшает платье Nude с изображением обнаженного женского торса из пайеток в технике тромплёй.

    Роспись по ткани на платьях L’Impératrice и Chant à la Lune была выполнена вручную с помощью различных оттенков белого и черного, а затем расшита пайетками.

    Джерело: vogue.ua

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