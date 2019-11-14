«Занималась сексом с 90 мужчинами»: девушка-трансгендер рассказала, как стала нимфоманкой (фото)



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В 19 лет Джолин потратила 150 тысяч долларов на хирургическую коррекцию пола – из юноши она превратилась в девушку Фото: instagram.com/jolene.dawson/

Модель призналась, что иногда занималась сексом 10 раз в день

Австралийка Джолин Доусон два года назад перенесла операцию по смене пола и создала свой YouTube-канал. Сейчас 24-летняя блогер призналась, что жажда славы едва не привела к трагическим последствиям.

В 19 лет Джолин потратила 150 тысяч долларов на хирургическую коррекцию пола – из юноши она превратилась в девушку. Главным требованием к врачам было сделать ее похожей на игрушечную куклу «Братц». Вскоре после этого она решила начать зарабатывать деньги, создавая контент на популярной видеоплатформе. Доусон придумала необычный формат – она ходила на свидания «в поисках сексуального партнера» и снимала об этом забавные видео.

Изначально девушка намеревалась таким образом просто повеселить своих друзей. Неожиданно для нее самой канал приобрел популярность и большое количество подписчиков. Фолловеры требовали новых роликов и секс-историй. В итоге Джолин оказалась в зависимом положении — она стала встречаться с большим количеством мужчин, желая угодить требованиям фанатов. Результаты такой жизни оказались пугающими.

«Я поняла, что стала нимфоманкой. Меньше чем за полгода у меня сменилось 90 половых партнеров. Иногда я занималась сексом 10 раз в день. Конечно, в таком ритме я не могла даже ходить на работу, и у меня банально заканчивались средства к существованию», – откровенно рассказала Доусон.

Она призналась, что в тот момент своей жизни чувствовала себя «самым одиноким человеком». Более того, модель стала бояться венерических заболеваний, которые рисковала подцепить от партнеров.

«В какой-то момент я осознала, что все пошло не так. Я ощущала себя просто объектом. Удовольствие отошло на второй план, и я почувствовала себя опустошенной. К счастью, я ничем не заразилась, но сейчас осознаю, что ходила по краю», – поделилась Доусон с Daily Mail.