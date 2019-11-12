В израильских офисах вешают фото Греты Тунберг, чтобы бороться с одноразовым пластиком (фото)



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Один из способов заставить людей задуматься о влиянии, которое они оказывают на окружающую среду, - показать им неодобрительный взгляд Греты Тунберг

В некоторых офисах в Тель-Авиве и Иерусалиме теперь есть фотографии лица подростка, помещенного рядом с пластиковыми стаканчиками и одноразовой посудой, чтобы воспрепятствовать их использованию. Позор. Позор. Позор!

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировых лидеров, собравшихся в Нью-Йорке на климатический саммит ООН, в недостаточном внимании к глобальной проблеме изменения климата.

«Вы украли мои мечты, мое детство своим пустословием. И это мне еще повезло! - заявила Тунберг с трибуны ООН. - Люди страдают, люди умирают, рушатся целые экосистемы. Мы на пороге массового вымирания! А все, о чем вы можете говорить, - это деньги и сказки о вечном экономическом росте».

Джерело: boredpanda.com