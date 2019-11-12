«Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)



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Супермодель позировала, сексуально и в то же время агрессивно глядя прямо в камеру Фото: instagram.com/angelcandices/

Южноафриканская супермодель примерила крошечное бикини

31-летняя Кэндис Свейнпол снова порадовала поклонников соблазнительной фигурой в ярком пляжном образе. Она надела купальник с «хищным» принтом, окрашенным в коричневые, белые и розовые тона. «Ангел» Victoria's Secret выбрала миниатюрное бикини, которое едва прикрывало ее прелести.

«Немного дикая, немного в стиле 70-х», – написала Кэндис в Instagram. Она позировала, сексуально и в то же время агрессивно глядя прямо в камеру.

Недавно Кэндис Свейнпол в дерзком кожаном платье показала стройные ноги. Модель примерила бикини с эффектными завязками. Блондинка в крохотном купальнике со шнуровкой снялась в ярком фотосете на кровати.