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    Шоу-биз

    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)

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    <p>Супермодель позировала, сексуально и в то же время агрессивно глядя прямо в камеру</p> <div>Фото:&nbsp;instagram.com/angelcandices/</div> <p></p> - «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)

    Супермодель позировала, сексуально и в то же время агрессивно глядя прямо в камеру

    Фото: instagram.com/angelcandices/

    Южноафриканская супермодель примерила крошечное бикини

    31-летняя Кэндис Свейнпол снова порадовала поклонников соблазнительной фигурой в ярком пляжном образе. Она надела купальник с «хищным» принтом, окрашенным в коричневые, белые и розовые тона. «Ангел» Victoria's Secret выбрала миниатюрное бикини, которое едва прикрывало ее прелести.

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    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    «Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол соблазнительно позирует в крохотном бикини (фото)
    Фото: instagram.com/angelcandices/

    «Немного дикая, немного в стиле 70-х», – написала Кэндис в Instagram. Она позировала, сексуально и в то же время агрессивно глядя прямо в камеру.

    Недавно Кэндис Свейнпол в дерзком кожаном платье показала стройные ноги. Модель примерила бикини с эффектными завязками. Блондинка в крохотном купальнике со шнуровкой снялась в ярком фотосете на кровати.

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