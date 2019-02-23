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    Шоу-биз

    Запугивали пистолетом: финалистка нацотбора Евровидения вспомнила, как стала жертвой домашнего насилия

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    <p>Юлия Юрина&nbsp;</p> <p></p> - Запугивали пистолетом: финалистка нацотбора Евровидения вспомнила, как стала жертвой домашнего насилия

    Юлия Юрина 

    Фото: facebook.com/yukoyulia

    Певица борется с психологическими проблемами

    Солистка группы Yuko Юлия Юрина, которая выступит в финале национального отбора на Евровидение 23-го февраля вспомнила, как в детстве была жертвой домашнего насилия и абьюзу.

    Об этом певица откровенно рассказала в интервью изданию Pink.

    Как известно, после своего выступления в полуфинале нацотбора 9 февраля Юлия призналась, что является гражданкой России, но последние 7 лет живет в Украине.

    В России до сих пор живет мама Юли, с которой она видится раз в год летом, когда ездит к ней в гости. Кстати, альбом группы «Dura?» посвящен именно маме вокалистки, с которой они вместе пережили страшные вещи.

    «В жизни моей мамы было несколько неудачных отношений, которые отразились и на мне. Тогда я впервые узнала, что такое домашнее насилие. В возрасте трех лет меня увезли в чужой город, в семью маминого «жениха», которая отличалась консервативными взглядами и крайне ненавидела детей», - вспоминает Юрина.

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    Запугивали пистолетом: финалистка нацотбора Евровидения вспомнила, как стала жертвой домашнего насилия
    Запугивали пистолетом: финалистка нацотбора Евровидения вспомнила, как стала жертвой домашнего насилия
    Запугивали пистолетом: финалистка нацотбора Евровидения вспомнила, как стала жертвой домашнего насилия
    Запугивали пистолетом: финалистка нацотбора Евровидения вспомнила, как стала жертвой домашнего насилия
    Запугивали пистолетом: финалистка нацотбора Евровидения вспомнила, как стала жертвой домашнего насилия
    Запугивали пистолетом: финалистка нацотбора Евровидения вспомнила, как стала жертвой домашнего насилия
    Запугивали пистолетом: финалистка нацотбора Евровидения вспомнила, как стала жертвой домашнего насилия
    Фото: facebook.com/yukoyulia

     «У него было специфическое отношение ко мне - он бил меня по любому поводу, и даже без повода. Меня могли запереть в комнате на весь день и угрожать тем, что выкинут нас с матерью из дома на мороз, швыряли меня о стены и шкафы. Одно из самых ярких воспоминаний - запугивание пистолетом, который направляли в мою сторону», - призналась исполнительница.

    «Однажды меня швырнули о стену так сильно, что мама прибежала на шум, но мне, как ни в чем не бывало, под голову быстро подложили фиолетового зайца. Тогда мама впервые узнала, что меня бьют»

    В конце концов мама Юли добилась развода. Однако в следующем браке было еще хуже. Новый мужчина много пил и часто избивал маму на глазах у Юлии, которая пыталась защитить ее. После попытки обратиться в правоохранительные органы, маму Юриной подстерегли и побили друзья ее сожителя.  

    Однажды, после того как мама написала заявление в милицию, друзья этого мужчины подловили ее и «аккуратно» избили - удары наносили в живот и туда, где синяки могут проявиться в меньшей степени. Об этом знаем только мы вдвоем», - поделилась страшными подробностями Юлия.

    Певица отметила, что из-за пережитого в детстве насилия она борется с психологическими проблемами.

    «Я в своем развитии достигла определенного уровня сознания, достаточного для того, чтобы посмотреть на свое детство, как на испытания. Именно они позволили мне строить здоровые отношения сегодня. Конечно, иногда я ловлю себя на моментах, которые проявляют меня как травмированного ребенка», - подытожила Юлия

     Читайте также: Нацотбор на Евровидение-2019: все участники второго полуфинала
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