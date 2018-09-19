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    Шоу-биз

    Застывшие образы нежного прошлого: Alisa Mersedes представила новый клип

    • Розсилка
    Застывшие образы нежного прошлого: Alisa Mersedes представила новый клип

    Музыка осенней меланхолии

    Украинская певица Alisa Mersedes продолжает радовать качественной музыкой и глубокими текстами. Ее клип на песню «Дай мне» стремительно набирает популярность в YouTube.

    По словам Алисы, для съемок клипа она выбрала особенную локацию.

    «Наша команда попала в атмосферу былых времён заброшенного дворца культуры. Именно там началось что-то особенное. Понимание того, что они смогли дать жизнь тому, что умерло давно, наполняет зрителя счастьем и теплом. Сцена, на которой давно уже никто не пел, благодарила меня за то, что услышала голос и самые главные слова, которые я спела, как будто прощалась с городом своей души», - рассказала Алиса 

    Под «Скотч» хорошо смотрятся 10 музыкальных клипов на грани дозволенного.

    Украинская музыка певица шоу-бизнес музыка
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