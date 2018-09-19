Застывшие образы нежного прошлого: Alisa Mersedes представила новый клип



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Музыка осенней меланхолии

Украинская певица Alisa Mersedes продолжает радовать качественной музыкой и глубокими текстами. Ее клип на песню «Дай мне» стремительно набирает популярность в YouTube.

По словам Алисы, для съемок клипа она выбрала особенную локацию.

«Наша команда попала в атмосферу былых времён заброшенного дворца культуры. Именно там началось что-то особенное. Понимание того, что они смогли дать жизнь тому, что умерло давно, наполняет зрителя счастьем и теплом. Сцена, на которой давно уже никто не пел, благодарила меня за то, что услышала голос и самые главные слова, которые я спела, как будто прощалась с городом своей души», - рассказала Алиса

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