10 музыкальных клипов на грани дозволенного (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Некоторые из них беспощадно критиковали, другие запрещали. Приятного просмотра

MARILYN MANSON — KILL4ME

Американский рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон никогда ничего не делал без эпатажных выходок. Вот и этот клип далеко это его далеко не первая откровенная видеоработа. На этот раз в клипе исполнителя появился актер Джонни Депп, который исполнил роль вуайериста, подсматривающего за женщинами. Но только этим здесь не ограничилось.

MADONNA — EROTICA

Буквально с самого начала телевизионные продюсеры не были в восторге от работы Мадонны из-за её содержания, название которой говорит сам за себя. Поэтому даже сейчас клип транслируется в урезанной версии, где минимум эротики.

Несмотря на то, что песня не стала хитом, она вызвала большой резонанс благодаря клипу, в котором появились фотомодель Наоми Кемпбелл и актриса Изабелла Росселини.

АДВОКАТЫ — ДЕТКА

Музыкальный клип на дебютный трек группы «Адвокаты» получился более чем просто провокационным. По словам артистов, это «непредсказуемость каждого кадра, которые начинают будоражить воображение зрителя во время самого просмотра».

THE AIKIU — PIECES OF GOLD

Человек, который занимался монтажом этой работы, действительно потратил много времени. Возникает вопрос: «Сколько было нужно пересмотреть порнофильмов и музыкальных клипов, чтобы так смонтировать?» Палочке к палочке, клавиша к клавише.

RAMMSTEIN — MANN GEGEN MANN

Сама песня переводится как «Мужчина против мужчины» или «Один на один», а речь в ней идет о проблемах гомосексуальности. Клип начинается с того, что лидер группы Тилль Линдеманн появляется в латексном нижнем белье, парике и сапогах на шпильке, а все остальные участники — голые. В видеоработе происходит прелюдия к оргии. Если вы не видели этот клип, знайте, что при первом просмотре можно получить массу ярких впечатлений.

MADONNA — JUSTIFY MY LOVE

Основная причина того, что клип был запрещен к показу на ТВ — это сцены с обнаженными телами на садомазохистскую и бисексуальную тематику. Вообще, благодаря своим работам Мадонна стала рекордсменкой по MTV-запретам, поэтому не удивительно, что работу, которая считается своеобразной аллюзией на эротическую психодраму Лилианы Кавани «Ночной портье», не приняли с распростертыми объятиями.

FKA TWIGS — PAPI PACIFY

Во-первых, это красиво. Руки, поцелуи и нежность, граничащая с доминированием, в клипе британской певицы.

RAMMSTEIN — PUSSY

Группа официально разместила свой клип на одном из порносайтов. Над этим клипом работал тот же режиссер, что и над работой «Mann gegen Mann». Кроме того, что само название песни и текст уже дает понять, о чем пойдет речь, в клипе также были показаны порнографические вставки с участием дублёров.

LITTLE BIG — BIG DICK

Весь сюжет клипа наполнен сексуальными образами и соответствующим подтекстом. В этой работе можно увидеть все проявления человеческой сексуальности: от множества голых тел до прямолинейных сравнений еды и секса.

ВИА ГРА — БИОЛОГИЯ

Вершина айсберга, на котором закалялось не одно поколение, — это группа «Виа Гра» и все их музыкальные клипы. Чего только стоит клип «Биология», в котором не только визуальный ряд, но и сам текст песни пропитан сексом.