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    Думки вголос

    Про шкоду серіалу «Свати»

    Кіношний «Крим» - в Росії! Ось вона «російська мрія»!
    Мовою оригіналу Я считаю, что сериал «Сваты» должен был быть запрещен еще до его показа в Украине. Он был мощным русским идеологическим проектом, направленным на жителей Крыма. Смотрим, по сюжету к чему крымчан приучали. [READ_MORE] Дело происходит по умолчанию в России. И в то же время как будто в Крыму (очень похоже). Герои -
    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • 24 Листопада, 14:10
    • Розсилка
    Серіал &laquo;Свати&raquo;
    Серіал «Свати»

    Кіношний «Крим» - в Росії! Ось вона «російська мрія»!

    Мовою оригіналу

    Я считаю, что сериал «Сваты» должен был быть запрещен еще до его показа в Украине. Он был мощным русским идеологическим проектом, направленным на жителей Крыма.

    Смотрим, по сюжету к чему крымчан приучали.

    Дело происходит по умолчанию в России. И в то же время как будто в Крыму (очень похоже). Герои - пенсионеры. У них семейный миниотель. Они хреново ведут бизнес, ничего не зарабатывают, пускают постояльцев жить бесплатно, принимают родственников и друзей (бесплатно), занимаются внутрисемейными разборками.... Но у них никогда не кончаются деньги! Потому, что киношный «Крым» - в России! Вот она «русская мечта»! И это будет посильнее прямой агитации.

    Джерело: блог Ігора Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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