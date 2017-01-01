Про шкоду серіалу «Свати»

Кіношний «Крим» - в Росії! Ось вона «російська мрія»!

Мовою оригіналу Я считаю, что сериал «Сваты» должен был быть запрещен еще до его показа в Украине. Он был мощным русским идеологическим проектом, направленным на жителей Крыма. Смотрим, по сюжету к чему крымчан приучали. [READ_MORE] Дело происходит по умолчанию в России. И в то же время как будто в Крыму (очень похоже). Герои -

Серіал «Свати»

Кіношний «Крим» - в Росії! Ось вона «російська мрія»!

Мовою оригіналу

Я считаю, что сериал «Сваты» должен был быть запрещен еще до его показа в Украине. Он был мощным русским идеологическим проектом, направленным на жителей Крыма.

Смотрим, по сюжету к чему крымчан приучали.

Дело происходит по умолчанию в России. И в то же время как будто в Крыму (очень похоже). Герои - пенсионеры. У них семейный миниотель. Они хреново ведут бизнес, ничего не зарабатывают, пускают постояльцев жить бесплатно, принимают родственников и друзей (бесплатно), занимаются внутрисемейными разборками.... Но у них никогда не кончаются деньги! Потому, что киношный «Крым» - в России! Вот она «русская мечта»! И это будет посильнее прямой агитации.

Джерело: блог Ігора Ляшенка

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