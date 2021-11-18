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    Жена Гордона показала, как выглядела 17 лет назад (фото)

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    Журналистка Алеся Бацман - Жена Гордона показала, как выглядела 17 лет назад (фото)
    Журналистка Алеся Бацман
    instagram.com/alesiabatsman/

    Журналистка порадовала подписчиков архивными фото

    Жена Дмитрия Гордона, журналистка и телеведущая Алеся Бацман в своем Фейсбуке опубликовала архивное фото со студенческих времен.

    «Студенческие годы для меня – это самое жадное время учебы, впитывания информации и приобретения новых навыков, а так как профессия журналиста прикладная, всему самому важному я училась работая», – призналась она.

    Бацман рассказала, что с конца первого курса Харьковского национального университета имени Василия Каразина она работала на трех работах: в газете «Время», программе «Комендантский час» и молодежной газете «Зебра», в которой стала шеф-редактором.

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    Жена Гордона показала, как выглядела 17 лет назад (фото)
    Жена Гордона показала, как выглядела 17 лет назад (фото)
    instagram.com/alesiabatsman/

    «Более того, продолжаю учиться до сих пор, каждый день и каждую минуту. Причем учителями могут быть даже мои дети. Учебы в удовольствие и работы в удовольствие!» – заявила журналистка.

    Ранее Гордон-младший признался, чем обязан своей мачехе – Алесе Бацман.

    Когда парень в 14 лет начал писать собственные мелодии – именно она инициировала его публичные выступления. Уговорила сыграть на юбилее газеты «Бульвар Гордона». А еще организовала выступление в прямом эфире на Шустер Life в 2010 году. Именно жена отца подтолкнула его к, казалось бы, облачной цели.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Жена Гордона показала, как выглядела 17 лет назад (фото)