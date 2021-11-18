Жена Гордона показала, как выглядела 17 лет назад (фото)

Журналистка порадовала подписчиков архивными фото

Жена Дмитрия Гордона, журналистка и телеведущая Алеся Бацман в своем Фейсбуке опубликовала архивное фото со студенческих времен.

«Студенческие годы для меня – это самое жадное время учебы, впитывания информации и приобретения новых навыков, а так как профессия журналиста прикладная, всему самому важному я училась работая», – призналась она.

Бацман рассказала, что с конца первого курса Харьковского национального университета имени Василия Каразина она работала на трех работах: в газете «Время», программе «Комендантский час» и молодежной газете «Зебра», в которой стала шеф-редактором.

«Более того, продолжаю учиться до сих пор, каждый день и каждую минуту. Причем учителями могут быть даже мои дети. Учебы в удовольствие и работы в удовольствие!» – заявила журналистка.

Ранее Гордон-младший признался, чем обязан своей мачехе – Алесе Бацман.

Когда парень в 14 лет начал писать собственные мелодии – именно она инициировала его публичные выступления. Уговорила сыграть на юбилее газеты «Бульвар Гордона». А еще организовала выступление в прямом эфире на Шустер Life в 2010 году. Именно жена отца подтолкнула его к, казалось бы, облачной цели.