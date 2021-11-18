Елизавета II в ярком наряде впервые появилась на публике после болезни (фото, видео)

Из-за слабого состояния здоровья монархиня отменяет многие встречи и не посещает мероприятия

Впервые за долгое время Елизавета II появилась на деловой встрече в Виндзорском замке. Королева приняла в Дубовой комнате Виндзора генерала сэра Ника Картера. Монархиня держалась бодро, улыбалась, смеялась и стояла без трости. Дубовая комната в замке является для королевы и гостиной, и офисом. Здесь она проводит большую часть своего времени.

На встречу с начальником штаба обороны 95-летняя Елизавета II надела платье в цветок и жемчужное ожерелье. Встреча в рабочем кабинете для монарха стала первой после переговоров инвесторов 19 октября. Генерал пришел попрощаться с Елизаветой II перед отставкой.

Опасения по поводу здоровья королевы появились в прошлом месяце, когда она попала в больницу из-за растяжения спины. По этой причине ей пришлось пропустить воскресную службу памяти павших солдат, на которой обещала присутствовать. Также впервые за 69-летний период правления Елизавета II не смогла посетить национальное собрание Англиканской церкви. Речь от имени матери зачитал младший сын королевы, принц Эдвард.

Елизавета II в следующем году собирается отметить юбилей – 70 лет на троне. «Приятно снова видеть королеву за работой», – написал в Twitter королевский радио- и телевизионный журналист Дики Арбитр.

Ранее был назван самый влиятельный человек в британской королевской семье.

По мнению королевского эксперта Камиллы Томини, помимо того, что герцогиня Кембриджская занимает четвертое место по популярности среди всех членов королевской семьи, согласно опросу YouGov, ее влияние внутри семьи – огромно.

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