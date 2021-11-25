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    Жена известного телеведущего в бикини отдыхает без детей и мужа (фото)

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    Жена популярного украинского телеведущего и шоумена Григория Решетника, Кристина - Жена известного телеведущего в бикини отдыхает без детей и мужа (фото)
    Жена популярного украинского телеведущего и шоумена Григория Решетника, Кристина
    instagram.com/kristina_reshetnik/

    Звезда улетела отдыхать на остров Аруба

    Жена популярного украинского телеведущего и шоумена Григория Решетника, Кристина, отправилась на отдых.

    Звезда улетела на остров Аруба. Впрочем, на отдых звезда отправилась без мужа и детей, а с известной блогершей – Алисой Илиевой. Как рассказала Кристина, Григорий сам отправил ее отдыхать одну. Ведь он считает, что жена этого заслуживает.

    Действительно, любимая шоумена уже давно не отдыхала без детей. Поэтому сейчас она просто наслаждается невероятным отпуском. Звезда плавает в теплом море, наслаждается сказочными пейзажами и устраивает разнообразные экскурсии.

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    Жена известного телеведущего в бикини отдыхает без детей и мужа (фото)
    Жена известного телеведущего в бикини отдыхает без детей и мужа (фото)
    Жена известного телеведущего в бикини отдыхает без детей и мужа (фото)
    Жена известного телеведущего в бикини отдыхает без детей и мужа (фото)
    instagram.com/kristina_reshetnik/

    В частности, Кристина не забывает публиковать фотографии с отдыха в своем Instagram. Звезда в бикини показала фото, на котором позирует перед камерой, лежа на яхте.

    «Смотрю на фото со снегом в Киеве и совсем не верю, что я сейчас здесь – на Арубе, где круглый год +30: и днем и ночью. Где пальмы, белый песок и кристально чистая вода», – поделилась своими эмоциями звезда.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

    Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

    «У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Жена известного телеведущего в бикини отдыхает без детей и мужа (фото)