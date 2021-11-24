Жена Кличко назвала дочь своим самым большим вызовом
Женщина показала взрослую дочь-именинницу
Супруга Виталия Кличко Наталья в своем Инстаграме поздравила с днем рождения их дочь Елизавету, которой исполнилось 19 лет.
«С днем рождения, моя самая дорогая девочка! Ярко сияй миру! Ты моя глубочайшая любовь и мой самый большой вызов. Счастлива, что ты выбрала меня быть твоей мамой», – написала она на английском языке.
Наталья Кличко показала видео с дочерью, сидящей за праздничным столом, также поделилась совместным снимком с ней.
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Напомним, Наталья Кличко проживает в Гамбурге. Карьеру певицы она начала в августе 2011 года, став вокалисткой группы Addicted To, а затем объявила о сольных выступлениях.
В браке у пары родилось трое детей – сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).
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