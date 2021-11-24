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    Жена Кличко назвала дочь своим самым большим вызовом

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    Наталья Кличко вместе с дочерью - Жена Кличко назвала дочь своим самым большим вызовом
    Наталья Кличко вместе с дочерью
    instagram.com/natalia_klitschko_official/

    Женщина показала взрослую дочь-именинницу

    Супруга Виталия Кличко Наталья в своем Инстаграме поздравила с днем рождения их дочь Елизавету, которой исполнилось 19 лет.

    «С днем рождения, моя самая дорогая девочка! Ярко сияй миру! Ты моя глубочайшая любовь и мой самый большой вызов. Счастлива, что ты выбрала меня быть твоей мамой», – написала она на английском языке.

    Наталья Кличко показала видео с дочерью, сидящей за праздничным столом, также поделилась совместным снимком с ней.

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    Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)

    Напомним, Наталья Кличко проживает в Гамбурге. Карьеру певицы она начала в августе 2011 года, став вокалисткой группы Addicted To, а затем объявила о сольных выступлениях.

    В браке у пары родилось трое детей – сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

    Ране известная телеведущая пожаловалась на жизнь с министром обороны Украины. Стало известно, что им теперь запрещено.

    Известная телеведущая и супруга министра обороны Алексея Резникова Юлия Зорий в программе «Светская жизнь» рассказала, что начала изучать внутренний туризм Украины, поскольку вместе с мужем они не могут путешествовать за границу. По своему статусу Резников должен постоянно быть на связи и в быстром доступе.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    Жена Кличко назвала дочь своим самым большим вызовом