Мисс Украина Вселенная. Анна Неплях без нижнего белья засветилась на парижском балконе (фото)

Звезда позировала в откровенном наряде

Знаменитая модель и победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях в своем Инстаграме опубликовала пикантные фото и видео, на которых предстала в трендовой красной кофточке на голое тело. Откровенный наряд едва прикрыл грудь блогерши.

«Немного солнечного Парижа вам в ленту», – написала Аня.

Пользователи принялись комментировать публикацию. Кроме красоты девушки, подписчики не обошли вниманием ее одежду.

«Чтобы я так людям доверяла, как вы этой кофточке», «Ох и кофта», «Роскошь», «Аня! Как красиво», «Какая женственная», – комментируют фото пользователи сети.

Ранее Анна Неплях призналась, почему разошлась с бойфрендом.

«Сложно встречаться на расстоянии, когда физически не можешь присутствовать в жизни человека. А для нас обоих это было важно. Мы были сконцентрированы на работе и карьере и потеряли связь», — поделилась Анна.

Знаменитость утверждает, что пытается отвлечься. Она много читает и гуляет, чтобы не быть наедине. Кстати, женщина признается, что не отдала бойфренду ценные подарки, которыми он ее радовал.