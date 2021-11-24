  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Мисс Украина Вселенная. Анна Неплях без нижнего белья засветилась на парижском балконе (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Модель Анна Неплях - Мисс Украина Вселенная. Анна Неплях без нижнего белья засветилась на парижском балконе (фото)
    Модель Анна Неплях
    instagram.com/neplyah/

    Звезда позировала в откровенном наряде

    Знаменитая модель и победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях в своем Инстаграме опубликовала пикантные фото и видео, на которых предстала в трендовой красной кофточке на голое тело. Откровенный наряд едва прикрыл грудь блогерши.

    «Немного солнечного Парижа вам в ленту», – написала Аня.

    Пользователи принялись комментировать публикацию. Кроме красоты девушки, подписчики не обошли вниманием ее одежду.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Мисс Украина Вселенная. Анна Неплях без нижнего белья засветилась на парижском балконе (фото)
    Мисс Украина Вселенная. Анна Неплях без нижнего белья засветилась на парижском балконе (фото)
    Мисс Украина Вселенная. Анна Неплях без нижнего белья засветилась на парижском балконе (фото)
    Мисс Украина Вселенная. Анна Неплях без нижнего белья засветилась на парижском балконе (фото)
    instagram.com/neplyah/

    «Чтобы я так людям доверяла, как вы этой кофточке», «Ох и кофта», «Роскошь», «Аня! Как красиво», «Какая женственная», – комментируют фото пользователи сети.

    Ранее Анна Неплях призналась, почему разошлась с бойфрендом.

    «Сложно встречаться на расстоянии, когда физически не можешь присутствовать в жизни человека. А для нас обоих это было важно. Мы были сконцентрированы на работе и карьере и потеряли связь», — поделилась Анна.

    Знаменитость утверждает, что пытается отвлечься. Она много читает и гуляет, чтобы не быть наедине. Кстати, женщина признается, что не отдала бойфренду ценные подарки, которыми он ее радовал.

    Читайте также: Без макияжа и со складками на животе. «Мисс Украина Вселенная» решилась на честное фото
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мисс Украина Вселенная. Анна Неплях без нижнего белья засветилась на парижском балконе (фото)